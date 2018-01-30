親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

修電扇達人 汐止志工修上百台做愛心

2018-01-30 22:13觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止區禮門里一位77歲阿公級的志工謝純輝，回收電扇進行維修用利用，一年就修了上百...
汐止區禮門里一位77歲阿公級的志工謝純輝，回收電扇進行維修用利用，一年就修了上百台，今年中拿出來義賣做愛心。 圖／觀天下有線電視提供
分享

汐止區禮門里的志工們，真的是多才多藝，除了願意付出做資源回收，其中一位77歲阿公級的謝純輝，還將一些民眾壞掉拿來回收的電扇進行維修用利用，一年就修了上百台，禮門里辦公處也預計在今年中拿出來義賣做愛心。

禮門里長李朝發表示，這些放在活動中心裡頭，排排站的電扇，本來都是故障壞掉，被民眾拿來回收，只是丟了好可惜，所以，里辦公處用點數買回來後，就交由這位志工77歲謝純輝修理，只要有空就會動手整理，累積起來數量真的不少。

禮門里志工謝純輝表示，簡單的在活動中心修一修，難度有點高的，就帶回家有工具慢慢修，感覺也很有挑戰性。

這幾個月來修理已破百台，廢棄家電回收利用再利用，志工們閒瑕時間就來修電扇，只見上台還貼了編號，一直到今年夏天前還要繼續修，去年已經義賣過一批，受到迴響，所以，這位修電扇達人繼續修，連一旁的志工伙伴也邊看邊學，笑說自己是學徒，現在也能簡單修理，一起做愛心。

禮門里長李朝發表示，壞掉的電扇在志工熱心的巧手下，成了二手電扇，有些外觀有點生鏽掉漆的，他們也會清洗一下再上漆，閃亮變身，冬天沒人買電扇，所以里辦公處打算夏天拿出來義賣，將全部所得幫助弱勢，志工們認同，做起來也很有成就感。

義賣
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

漁港風大雨大 瑞芳深澳里盼設候車亭

2018-01-30 22:14

淡水一信送暖 發紅包助弱勢過好年

2018-01-30 22:12

剩餘款買物資送長者 瑞芳吉安宮有愛

2018-01-30 22:11

拓寬留下髒亂地 汐止水源路爭取綠美化

2018-01-30 22:10

柯文哲給外商老總專線 蔡壁如負責接電話

2018-01-30 21:58

影／大合解？余筱萍出招 介紹老弟給吳沛憶

2018-01-30 17:32

余天動怒 余筱萍：他EQ很低

2018-01-30 14:11

北捷兒童卡「卡」新北市 陳景峻：幫娘家向北捷拜託

2018-01-30 12:33

大巨蛋疑點重重？民團：下周狀告監院

2018-01-30 12:18

淡北道路4月送審 北市：請新北市提功用與必要性評估

2018-01-30 12:09

好書大家讀 「雙北一證通」啟用

2018-01-30 12:04

余筱萍要介紹余祥銓給吳沛憶 吳：我是他的菜嗎

2018-01-30 09:50

柯文哲參訪荷蘭居家照護 妙答機器人

2018-01-30 09:02

沒地 移植易死 樹木銀行退場

2018-01-30 00:03

東湖樂活公園 「櫻」姿煥發

2018-01-29 23:52

「報告！發明怎麼一回事」 奉天宮科普特展免費看

2018-01-29 23:46

防廣告油墨吃下肚 議員促速修法

2018-01-29 23:40

教育役男展絕活 寒輔營課程豐富

2018-01-29 23:22

結盟實物銀行 扶輪年捐3千萬

2018-01-29 23:09

就在三井Outlet旁 林口警分局揭牌

2018-01-29 23:05

新北兒童卡何時上路？北捷今回覆

2018-01-29 22:57

綠營參選人轟 競選海報打「小英栽培」是作弊

2018-01-29 22:39

雙北協商捷運兒童卡 北捷堅持專卡專用

2018-01-29 21:27

捷運兒童卡協調破局 新北限期2月底前實施

2018-01-29 20:55

淡水舊掩埋場海堤修復 有效防垃圾落海

2018-01-29 20:41

保長國小品格營開幕 會讀書也要好品格

2018-01-29 20:40

登山客必走 瑞芳半嶺路掏空搶修中

2018-01-29 20:40

館長愛犬咬斷美編手指 霸氣補償方案讓網友好羨慕

2018-01-29 20:35

金山戶所創意影片 「小戶忙什麼2」登場

2018-01-29 20:34

三芝百年大葉雀榕 樹醫生健檢很健康

2018-01-29 20:33

台北市長選戰 柯文哲揚言：將降低選舉費用

2018-01-29 19:42

不滿媒體爆料 柯P對記者祭出「封殺令」

2018-01-29 18:50

林口警分局成立 朱立倫：治安、交通、為民服務須提升

2018-01-29 12:35

為擎天崗的牛請命：草原上不能沒有牛

2018-01-29 09:45
看更多

熱門文章

打爆了！馬英九春聯 台中只有江啟臣服務處有

2018-01-30 16:48

余筱萍要介紹余祥銓給吳沛憶 吳：我是他的菜嗎

2018-01-30 09:50

月世界山頭被剷掉 里長上午靜坐台南市府門口

2018-01-30 10:38

柑橘滯銷 「我連採收成本都付不了」

2018-01-30 00:37

影／小潘潘缺席寶島時代村尾牙 江欽良：受恐慌症所擾

2018-01-30 16:28

台中前議員搭公車與司機對罵 嗆當議員沒被這樣對待

2018-01-30 13:59

用路人小心！台南可調式「殺手級」測速桿又轉向了

2018-01-30 12:20

影／海巡艇退役 15年前破浪接生的女孩陪她

2018-01-30 12:49

賴清德視察竹縣 地方遞陳情書「盼竹縣增一席立委」

2018-01-30 16:39

吃素賣牛肉麵很掙扎 慈濟志工林梨瑜轉賣素食麵

2018-01-30 16:14

網紅滷味攤當店長遭譏「屁股肥大腿粗」 她這樣回應

2018-01-30 13:53

苗縣兩國小千年樟、百年松 日專家：羨慕

2018-01-30 00:05

柯文哲參訪荷蘭居家照護 妙答機器人

2018-01-30 09:02

拱天宮明擲筊定北港進香日程 白沙屯媽祖將直播

2018-01-30 19:16

馬英九狗年春聯 新竹市這裡也能免費索取

2018-01-30 20:55

地圖上找不到的「駁遊路」 來過魚骨頭斑馬線

2018-01-30 19:40

影／大合解？余筱萍出招 介紹老弟給吳沛憶

2018-01-30 17:32

免換底片 基隆測速器拍更凶

2018-01-29 23:35

余天動怒 余筱萍：他EQ很低

2018-01-30 14:11

預算被刪到窒礙難行？嘉市府局處長沒人舉手

2018-01-30 13:05

沒地 移植易死 樹木銀行退場

2018-01-30 00:03

黃秋澤傾向不選 嘉市東區新人輩出

2018-01-30 19:37

氣溫驟降 台電澎湖區處長郭財利猝死

2018-01-30 19:19

走一趟佳冬詩人步道 漫步時光隧道過往雲煙

2018-01-30 06:00

高雄天空步道「崗山之眼」2月4日試營運 10天免費

2018-01-30 16:45

柯文哲給外商老總專線 蔡壁如負責接電話

2018-01-30 21:58

搭船遊竹縣峨眉湖 下月試營運

2018-01-29 23:48

年節限定！農會推醬油禮盒 限量一千組

2018-01-30 09:43

大巨蛋疑點重重？民團：下周狀告監院

2018-01-30 12:18

淡北道路4月送審 北市：請新北市提功用與必要性評估

2018-01-30 12:09

苗栗年節特色活動20年 超級巨龍將現身

2018-01-30 17:06

故宮南院特展國寶151件 郎世寧十駿犬亮相

2018-01-29 23:59

新竹市今天一次展出50道眷村菜

2018-01-30 16:21

東湖樂活公園 「櫻」姿煥發

2018-01-29 23:52

災情判斷失真？台南蜜棗凍傷 農糧署：比預期嚴重

2018-01-30 19:15

「黑琵餅」與眾不同 茄萣50年餅舖走文創風

2018-01-30 06:02

居民反對北斗遠東戲院變古蹟 法官駁回：尊重專業

2018-01-30 17:28

好書大家讀 「雙北一證通」啟用

2018-01-30 12:04

拚電纜下地 竹縣市編近4億元

2018-01-29 23:31

北捷兒童卡「卡」新北市 陳景峻：幫娘家向北捷拜託

2018-01-30 12:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top