修電扇達人 汐止志工修上百台做愛心

2018-01-30 22:13 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區禮門里一位77歲阿公級的志工謝純輝，回收電扇進行維修用利用，一年就修了上百台，今年中拿出來義賣做愛心。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook

汐止區禮門里的志工們，真的是多才多藝，除了願意付出做資源回收，其中一位77歲阿公級的謝純輝，還將一些民眾壞掉拿來回收的電扇進行維修用利用，一年就修了上百台，禮門里辦公處也預計在今年中拿出來義賣做愛心。

禮門里長李朝發表示，這些放在活動中心裡頭，排排站的電扇，本來都是故障壞掉，被民眾拿來回收，只是丟了好可惜，所以，里辦公處用點數買回來後，就交由這位志工77歲謝純輝修理，只要有空就會動手整理，累積起來數量真的不少。

禮門里志工謝純輝表示，簡單的在活動中心修一修，難度有點高的，就帶回家有工具慢慢修，感覺也很有挑戰性。

這幾個月來修理已破百台，廢棄家電回收利用再利用，志工們閒瑕時間就來修電扇，只見上台還貼了編號，一直到今年夏天前還要繼續修，去年已經義賣過一批，受到迴響，所以，這位修電扇達人繼續修，連一旁的志工伙伴也邊看邊學，笑說自己是學徒，現在也能簡單修理，一起做愛心。

禮門里長李朝發表示，壞掉的電扇在志工熱心的巧手下，成了二手電扇，有些外觀有點生鏽掉漆的，他們也會清洗一下再上漆，閃亮變身，冬天沒人買電扇，所以里辦公處打算夏天拿出來義賣，將全部所得幫助弱勢，志工們認同，做起來也很有成就感。