余筱萍、吳沛憶上節目 雙方互動熱絡

相關新聞
柯文哲參訪荷蘭居家照護 妙答機器人2018-01-30 09:02
新北兒童卡何時上路？北捷今回覆2018-01-29 22:57
沒地 移植易死 樹木銀行退場2018-01-30 00:03
東湖樂活公園 「櫻」姿煥發2018-01-29 23:52
「報告！發明怎麼一回事」 奉天宮科普特展免費看2018-01-29 23:46
防廣告油墨吃下肚 議員促速修法2018-01-29 23:40
教育役男展絕活 寒輔營課程豐富2018-01-29 23:22
結盟實物銀行 扶輪年捐3千萬2018-01-29 23:09
就在三井Outlet旁 林口警分局揭牌2018-01-29 23:05
綠營參選人轟 競選海報打「小英栽培」是作弊2018-01-29 22:39
雙北協商捷運兒童卡 北捷堅持專卡專用2018-01-29 21:27
捷運兒童卡協調破局 新北限期2月底前實施2018-01-29 20:55
淡水舊掩埋場海堤修復 有效防垃圾落海2018-01-29 20:41
保長國小品格營開幕 會讀書也要好品格2018-01-29 20:40
登山客必走 瑞芳半嶺路掏空搶修中2018-01-29 20:40
館長愛犬咬斷美編手指 霸氣補償方案讓網友好羨慕2018-01-29 20:35
金山戶所創意影片 「小戶忙什麼2」登場2018-01-29 20:34
三芝百年大葉雀榕 樹醫生健檢很健康2018-01-29 20:33
台北市長選戰 柯文哲揚言：將降低選舉費用2018-01-29 19:42
不滿媒體爆料 柯P對記者祭出「封殺令」2018-01-29 18:50
林口警分局成立 朱立倫：治安、交通、為民服務須提升2018-01-29 12:35
為擎天崗的牛請命：草原上不能沒有牛2018-01-29 09:45
星期人物／北市文化局長鍾永豐 農村野孩子2018-01-28 23:36
北市2個月4公車自撞 司機：累壞了2018-01-28 23:28
淡水新店「櫻」姿煥發 已開9成2018-01-28 23:14
新北首例！ 屏東雞隻染禽流感2018-01-28 23:08
熱門文章
館長愛犬咬斷美編手指 霸氣補償方案讓網友好羨慕2018-01-29 20:35
影／空拍蘇花改影片讓人泛淚 場景有如看見台灣2018-01-29 14:09
徐鴻志病逝吳敦義弔唁 基隆桃園市長人選協調2018-01-29 18:00
余筱萍要介紹余祥銓給吳沛憶 吳：我是他的菜嗎2018-01-30 09:50
柑橘滯銷 「我連採收成本都付不了」2018-01-30 00:37
藍委建議憑身分證看花博？ 林佳龍批「荒謬又幼稚」2018-01-29 11:18
不滿媒體爆料 柯P對記者祭出「封殺令」2018-01-29 18:50
一生都是運動家精神 屏東縣議員許天賜過世2018-01-29 16:46
彰化又2場肉鴨場 染禽流感2018-01-29 17:41
苗栗縣校園老樹 日本教授好羨慕2018-01-29 17:58
婦人帶女兒搭便車無人理 攔車背後有心酸故事2018-01-29 14:03
率全國捷運之先 高捷推QRcode通關2018-01-29 11:57
綠營參選人轟 競選海報打「小英栽培」是作弊2018-01-29 22:39
柯文哲參訪荷蘭居家照護 妙答機器人2018-01-30 09:02
桃園市3年內 要清理900公里天空線纜蜘蛛網2018-01-29 16:19
尚青海鮮 七股七寶尾牙宴明訂桌限量50桌2018-01-29 19:54
清水岩寺茶花綻放迎新年 除夕夜千人守歲送紅包2018-01-29 14:12
張花冠宣傳台灣燈會豁出去 扮恐龍又跳抖肩舞2018-01-29 22:44
林口警分局成立 朱立倫：治安、交通、為民服務須提升2018-01-29 12:35
嘉市府提覆議叩關 結果知難而退自行撤回2018-01-29 11:54
花東民眾返鄉團圓一票難求 還有2次搶票機會快把握2018-01-29 17:25
免換底片 基隆測速器拍更凶2018-01-29 23:35
要回天際線 桃清纜線百公里路2018-01-29 23:16
沒地 移植易死 樹木銀行退場2018-01-30 00:03
藍營：持身分證看花博省大錢免洩個資 林佳龍：荒謬幼稚2018-01-29 19:43
國民黨雲林縣黨部舉薦張麗善 盼重現藍天2018-01-29 17:05
雙北協商捷運兒童卡 北捷堅持專卡專用2018-01-29 21:27
月世界山頭被剷掉 里長上午靜坐台南市府門口2018-01-30 10:38
「黑琵餅」與眾不同 茄萣50年餅舖走文創風2018-01-30 06:02
故宮南院特展國寶151件 郎世寧十駿犬亮相2018-01-29 23:59
捷運兒童卡協調破局 新北限期2月底前實施2018-01-29 20:55
宜蘭擬徵「水資源特別稅」 草案最快3月出爐2018-01-29 21:48
台北市長選戰 柯文哲揚言：將降低選舉費用2018-01-29 19:42
李進勇感性吹曲緬懷鄧麗君 粉絲超感動2018-01-29 17:57
綠營嘉縣長初選 張明達加碼保母費爭取年輕族群2018-01-29 16:01
戴振耀過世 張豪澤為農民發聲要選市議員2018-01-29 14:12
走趟鍾理和林生祥詩人步道 漫步時光隧道過往雲煙2018-01-30 06:00
後埤總幹事5年9個計畫築夢 拼出壯圍最美後花園2018-01-29 12:34
流感疫情來襲 高市啟動166基層診所開設周日門診2018-01-30 07:28
與一卡通合作 台南佳里子龍廟推電子香火2018-01-29 14:06
留言