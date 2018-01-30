親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

責我機關未予核准 廈航宣布取消70班兩岸春節加班機

女大生零下40度只穿短裙出門 雙腿凍傷紫成一大片

余筱萍、吳沛憶上節目 雙方互動熱絡

2018-01-30 09:56聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

有意角逐民進黨萬華區市議員初選的余筱萍吳沛憶上午一起參加廣播節目專訪，兩人表明不會為選舉而互相攻擊對方，要為選舉活動帶來新氣象。

余筱萍（左）、吳沛憶（右）上午一起參加廣播節目，互動熱絡。記者楊萬雲／攝影
余筱萍（左）、吳沛憶（右）上午一起參加廣播節目，互動熱絡。記者楊萬雲／攝影
分享
余筱萍（左）、吳沛憶（右）上午一起參加廣播節目。記者楊萬雲／攝影
余筱萍（左）、吳沛憶（右）上午一起參加廣播節目。記者楊萬雲／攝影
分享
余筱萍（左）、吳沛憶（右）上午一起參加廣播節目。記者楊萬雲／攝影
余筱萍（左）、吳沛憶（右）上午一起參加廣播節目。記者楊萬雲／攝影
分享
余筱萍（右）、吳沛憶（左）上午一起參加廣播節目專訪。記者楊萬雲／攝影
余筱萍（右）、吳沛憶（左）上午一起參加廣播節目專訪。記者楊萬雲／攝影
分享
余筱萍（左）、吳沛憶（右）上午一起參加廣播節目專訪。記者楊萬雲／攝影
余筱萍（左）、吳沛憶（右）上午一起參加廣播節目專訪。記者楊萬雲／攝影
分享

選舉吳沛憶民進黨余筱萍
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

柯文哲參訪荷蘭居家照護 妙答機器人

2018-01-30 09:02

新北兒童卡何時上路？北捷今回覆

2018-01-29 22:57

沒地 移植易死 樹木銀行退場

2018-01-30 00:03

東湖樂活公園 「櫻」姿煥發

2018-01-29 23:52

「報告！發明怎麼一回事」 奉天宮科普特展免費看

2018-01-29 23:46

防廣告油墨吃下肚 議員促速修法

2018-01-29 23:40

教育役男展絕活 寒輔營課程豐富

2018-01-29 23:22

結盟實物銀行 扶輪年捐3千萬

2018-01-29 23:09

就在三井Outlet旁 林口警分局揭牌

2018-01-29 23:05

綠營參選人轟 競選海報打「小英栽培」是作弊

2018-01-29 22:39

雙北協商捷運兒童卡 北捷堅持專卡專用

2018-01-29 21:27

捷運兒童卡協調破局 新北限期2月底前實施

2018-01-29 20:55

淡水舊掩埋場海堤修復 有效防垃圾落海

2018-01-29 20:41

保長國小品格營開幕 會讀書也要好品格

2018-01-29 20:40

登山客必走 瑞芳半嶺路掏空搶修中

2018-01-29 20:40

館長愛犬咬斷美編手指 霸氣補償方案讓網友好羨慕

2018-01-29 20:35

金山戶所創意影片 「小戶忙什麼2」登場

2018-01-29 20:34

三芝百年大葉雀榕 樹醫生健檢很健康

2018-01-29 20:33

台北市長選戰 柯文哲揚言：將降低選舉費用

2018-01-29 19:42

不滿媒體爆料 柯P對記者祭出「封殺令」

2018-01-29 18:50

林口警分局成立 朱立倫：治安、交通、為民服務須提升

2018-01-29 12:35

為擎天崗的牛請命：草原上不能沒有牛

2018-01-29 09:45

星期人物／北市文化局長鍾永豐 農村野孩子

2018-01-28 23:36

北市2個月4公車自撞 司機：累壞了

2018-01-28 23:28

淡水新店「櫻」姿煥發 已開9成

2018-01-28 23:14

新北首例！ 屏東雞隻染禽流感

2018-01-28 23:08
看更多

熱門文章

館長愛犬咬斷美編手指 霸氣補償方案讓網友好羨慕

2018-01-29 20:35

影／空拍蘇花改影片讓人泛淚 場景有如看見台灣

2018-01-29 14:09

徐鴻志病逝吳敦義弔唁 基隆桃園市長人選協調

2018-01-29 18:00

余筱萍要介紹余祥銓給吳沛憶 吳：我是他的菜嗎

2018-01-30 09:50

柑橘滯銷 「我連採收成本都付不了」

2018-01-30 00:37

藍委建議憑身分證看花博？ 林佳龍批「荒謬又幼稚」

2018-01-29 11:18

不滿媒體爆料 柯P對記者祭出「封殺令」

2018-01-29 18:50

一生都是運動家精神 屏東縣議員許天賜過世

2018-01-29 16:46

彰化又2場肉鴨場 染禽流感

2018-01-29 17:41

苗栗縣校園老樹 日本教授好羨慕

2018-01-29 17:58

婦人帶女兒搭便車無人理 攔車背後有心酸故事

2018-01-29 14:03

率全國捷運之先 高捷推QRcode通關

2018-01-29 11:57

綠營參選人轟 競選海報打「小英栽培」是作弊

2018-01-29 22:39

柯文哲參訪荷蘭居家照護 妙答機器人

2018-01-30 09:02

桃園市3年內 要清理900公里天空線纜蜘蛛網

2018-01-29 16:19

尚青海鮮 七股七寶尾牙宴明訂桌限量50桌

2018-01-29 19:54

清水岩寺茶花綻放迎新年 除夕夜千人守歲送紅包

2018-01-29 14:12

張花冠宣傳台灣燈會豁出去 扮恐龍又跳抖肩舞

2018-01-29 22:44

林口警分局成立 朱立倫：治安、交通、為民服務須提升

2018-01-29 12:35

嘉市府提覆議叩關 結果知難而退自行撤回

2018-01-29 11:54

花東民眾返鄉團圓一票難求 還有2次搶票機會快把握

2018-01-29 17:25

免換底片 基隆測速器拍更凶

2018-01-29 23:35

要回天際線 桃清纜線百公里路

2018-01-29 23:16

沒地 移植易死 樹木銀行退場

2018-01-30 00:03

藍營：持身分證看花博省大錢免洩個資 林佳龍：荒謬幼稚

2018-01-29 19:43

國民黨雲林縣黨部舉薦張麗善 盼重現藍天

2018-01-29 17:05

雙北協商捷運兒童卡 北捷堅持專卡專用

2018-01-29 21:27

月世界山頭被剷掉 里長上午靜坐台南市府門口

2018-01-30 10:38

「黑琵餅」與眾不同 茄萣50年餅舖走文創風

2018-01-30 06:02

故宮南院特展國寶151件 郎世寧十駿犬亮相

2018-01-29 23:59

捷運兒童卡協調破局 新北限期2月底前實施

2018-01-29 20:55

宜蘭擬徵「水資源特別稅」 草案最快3月出爐

2018-01-29 21:48

台北市長選戰 柯文哲揚言：將降低選舉費用

2018-01-29 19:42

李進勇感性吹曲緬懷鄧麗君 粉絲超感動

2018-01-29 17:57

綠營嘉縣長初選 張明達加碼保母費爭取年輕族群

2018-01-29 16:01

戴振耀過世 張豪澤為農民發聲要選市議員

2018-01-29 14:12

走趟鍾理和林生祥詩人步道 漫步時光隧道過往雲煙

2018-01-30 06:00

後埤總幹事5年9個計畫築夢 拼出壯圍最美後花園

2018-01-29 12:34

流感疫情來襲 高市啟動166基層診所開設周日門診

2018-01-30 07:28

與一卡通合作 台南佳里子龍廟推電子香火

2018-01-29 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top