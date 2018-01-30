余筱萍要介紹余祥銓給吳沛憶 吳：我是他的菜嗎

2018-01-30 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



中正萬華區綠營市議員選舉大爆炸，該區參選人余天女兒余筱萍以及綠營新人吳沛憶今早出席錄製《蔻蔻早餐》接受主持人周玉蔻專訪，雙姝之戰為該區選情熱點，今早兩人一現身還熱絡擁抱，談話間笑聲不斷。

周玉蔻一開場就問余筱萍，對於余天「驚天一怒」有沒有回家和父親溝通，余筱萍則回余天「ＥＱ很低」、事發後回家「他（余天）沒有要和我解釋的意思」，自己事前根本不知道余天會為此動怒，余筱萍說她知道一切是因為「爸爸太愛我了」，但事情發生後每天被媒體追著跑「很煩欸」。

外界一向認為余筱萍是「靠爸族」，周玉蔻問余筱萍，爸爸的盛名對她而言究竟是資產還是負債？余筱萍笑回是「甜蜜的負擔」，雖然因為父親讓自己需要承受外界批評與檢視，但也因此知名度大開。而讓余筱萍下定決心參選的主因就是「想和爸爸一樣熱心助人」。

日前外界稱民進黨針對35歲以下參政新人有選舉加權制度，認為是獨厚吳沛憶，甚至指她接受綠營黨中央金援，吳在節目上一再澄清「絕對不是」，並強調該加權制度是去年黨代表大會討論，為促進青年參政而制定的，絕對無量身訂做，且競選經費也是自掏腰包與家中長輩贊助，並無從黨中央獲取資源。

吳沛憶說，剛開始出來選因為知名度低，還曾有人誤會自己是余天的女兒，而余、吳兩人也因余天一怒，今在節目上演大和解，不只擁抱，余筱萍還在節目上約吳沛憶下節目到余家玩，不過當下就被吳沛憶回絕了。吳沛憶提及自己目前單身，余筱萍還笑說要把自己的弟弟余祥銓介紹給她。