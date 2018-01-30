北市試行「雙聯學制」 高中生可得台美兩校畢業證書

2018-01-30 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



學生。本報資料照／記者林澔一攝影 分享 facebook 台灣學生過去若想至美國念大學，往往需高昂學費與繁瑣的文件往來，北市府教育局為推廣國際教育，將大專院校的「雙聯學制」拓展至高中階段，讓在台高中生只需多修幾門課，高中畢業就可得到兩張文憑，該計畫於中正高中試辦，與美國加州Fairmont Private Schools合作，進行「高級中等學校辦理台美雙聯學制實施計畫」。

該計畫自106學年度第2學期開始，每學年甄選15名高一新生，在校3年期間除原本校內課程外，另需選修Fairmont高中所定英語、數學、社會、自然等領域及美國大學先修課程，以全美語授課。高一時需由Fairmont高中安排2週赴美學習課程。

學生完成全部課程並通過測驗後，將可順利取得我國高中文憑及Fairmont高中文憑，並由Fairmont高中專業升學顧問到校提供諮詢，協助學生申請入學美國大學。

北市教育局表示，我國學生以往若希望至國外就讀大學，常因兩國考試內容差異太大與語言能力問題，導致學生需選擇臺灣特定私立高中就讀，抑或高中赴美，不過當地學雜費3年就要約350萬。

但若透過該計畫，學生於高中期間就能完成課程，教育局表示，3年來學費僅需約35萬元，畢業後不但取得我國高中文憑，並可同時取得美國名校Fairmont高中文憑，增進學生生涯發展多元性。