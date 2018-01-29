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雙北協商捷運兒童卡 北捷堅持專卡專用

2018-01-29 21:27中央社 台北29日電

新北市與台北市針對兒童搭乘捷運優惠，分別祭出5折、6折優惠。而台北市已於26日正...
新北市與台北市針對兒童搭乘捷運優惠，分別祭出5折、6折優惠。而台北市已於26日正式上路；但新北市因礙於採用「社福卡」，在可能造成因持卡人身分不符、接連後端作業也出現問題的情況下延宕上路，而雙北也為此交鋒多次。圖／聯合報系資料照片
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新北市今天針對捷運兒童卡優惠議題與北捷協商，但仍未獲共識。北捷回應，會中已再次表達數位學生證「專卡專用」的立場，若新北市能確認方案，可以在3個月內完成相關作業。

新北市與台北市針對兒童搭乘捷運優惠，分別祭出5折、6折優惠。而台北市已於26日正式上路；但新北市因礙於採用「社福卡」，在可能造成因持卡人身分不符、接連後端作業也出現問題的情況下延宕上路，而雙北也為此交鋒多次。

新北市今天再邀北捷開會協調捷運兒童卡，因台北捷運公司代表未獲授權及技術設定等問題，會中未獲共識，新北主張2月底為實施期限，否則改採人工售票等替代方案實施。

北捷晚間接受中央社訪問時回應，北捷在會議中已再次表達數位學生證「專卡專用」立場，若新北市能確認方案，北捷可在3個月內完成相關作業，針對相關細節，建議新北市能正式發文至北捷確認。

北捷也再次強調，新北的「社福卡」雖然能依優惠金額扣款，但設備上仍會顯示「敬老或愛心票」，造成持卡人身分不符，而這個狀況不只會出現在北捷，在全國交通系統的電子票證、查詢及使用，都會出問題。

另外，例如台北市立動物園、兒童新樂園等場館，因系統設定社福卡為免費、6至12歲半價，將造成票價優惠金額不正確，希望新北能夠配合，北捷也會給予協助。

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