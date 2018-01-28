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柯文哲抵荷蘭 被升等豪經艙說沒感差別

2018-01-28 08:30中央社 阿姆斯特丹27日專電

台北市長柯文哲（左）率團出訪歐洲，旅客看到市長走過覺得很新奇，一路上都有人向他揮...
台北市長柯文哲（左）率團出訪歐洲，旅客看到市長走過覺得很新奇，一路上都有人向他揮手，柯文哲也頻揮手致意。
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台北市長柯文哲訪歐行程今晚抵達首站荷蘭，他通關後受訪表示，因為航空公司機位超賣，被升等至豪華經濟艙，但他說位子大小差不多，看不出有什麼差別。

考察市政建設及推動城市外交，柯文哲率市府團隊及台北市議員徐世勳、童仲彥、陳建銘等人在本地時間晚間約8時許抵達史基浦機場，駐荷蘭代表周台竹前往接機表示歡迎。

為了迎接柯文哲，在荷蘭工作的台灣粉絲也特地前往接機。

柯文哲考察團出關後接受媒體聯訪，媒體問為何從坐經濟艙升等為豪經艙，他表示原因好像是機位超賣，經濟艙位子都滿了，所以有幾個團員到前面（豪經艙）。

媒體問以前都坐經濟艙，坐豪經艙會不會不習慣？他說好像差不多，size（位子大小）看不出有什麼差別。

至於這次訪歐行程中將赴歐洲議會演講，媒體問他稿子寫好了嗎？柯文哲說在思考中，還有幾天時間，不用緊張。

柯文哲自1月27日至2月6日率團出訪荷蘭、比利時、波蘭、土耳其，考察當地都市更新、創新產業、循環經濟、智慧城市及共享運具等市政建設。

北市府考察團行程滿檔，在駐台荷蘭貿易暨投資辦事處安排下，28日上午荷方代表將為柯文哲簡報阿姆斯特丹城市規劃，進一步說明荷蘭都市更新及社會住宅規劃，中午前轉赴烏特勒支市（Utrecht），與市長范贊能（Jan van Zanen）共進午餐。

特別的是，明天中午范贊能還特別安排與柯文哲及北市府團隊共同觀賞荷蘭甲級足球聯賽，由於足球在歐洲是非常重要的比賽項目，這項比賽預計有1萬名觀眾進場觀賽，顯示荷蘭方面對柯文哲的重視。

柯文哲荷蘭考察

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