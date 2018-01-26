親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

網紅「館長」遭告恐嚇作筆錄 警分局外宛如粉絲見面會

印尼羽賽29分鐘速勝成池鉉 戴資穎晉級四強

汐科站危險月台拓寬 29日開放啟用

2018-01-26 19:29觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐科火車站北上月台寬度太窄，台鐵進行拓寬一倍工程，立委黃國昌(右二)會勘，預計下...
汐科火車站北上月台寬度太窄，台鐵進行拓寬一倍工程，立委黃國昌(右二)會勘，預計下星期一(29)日月台可以開放通行。 圖／觀天下有線電視提供
分享
汐科火車站北上月台，一直以來都有寬度太窄的問題，月台寬度太窄，使得民眾經常得走在黃線區，實在很危險，所以，台鐵也進行拓寬工程，今(26)日上午立委黃國昌就邀請相關單位人員現場會勘，預計下星期一(29)日月台就可以開放通行，至於整個工程包括無障礙設施，則會在農曆過年前完成。

汐科火車站必須經過長長的走廊，才能到月台等車，只是每天這麼多人上車下車，不過，月台寬度太窄，對於乘客來說，真的好危險，因為，扣掉中間柱子的寬度，只剩下一米半，人要交會已經很困難，更別說如果這時候有快車經過，真的是險象環生，所以，在地方的爭取下，大約4500萬的經費，台鐵從去年3月開始進行拓寬工程，要將北上月台，整體拓寬到四到六米。

立法委員黃國昌表示，過去汐科站因為月台實在太狹窄，造成旅客出入相當的不方便，也有安全上的困難，雖然施工中因為下雨，有一段遲延，但是今天來看，應該是下星期一可以開放，希望月台拓寬後，提供旅客更舒適安全的環境。至於無障礙的部分，在另一端比較難施作，剛看了一下，電動門要等圍籬拆了以後，才能夠施作，所以，就無障礙從另一端進出的部分，也要求在農曆年前完成。

台鐵台北工務段副段長王立德表示，106年3月開始施工，目前已經將月台長度大概20米，寬度加寬到4到六米，現在已經完成所以土建的部分，預計在下星期一會整體開放，而南邊旅客有針對無障礙部分的需求，這次也列入改善，有增加無障礙半自動控制的方式，來濔補以往用人力控制的不足，後續會縮短無障礙旅客通行的時間，預計農曆年前會把無障礙完成。

台鐵黃國昌

相關新聞

好擠！北市有4成「鴿子籠」派出所 員警哭哭

2018-01-26 16:28

校園文物蒐藏大公開 40年代畢冊只有手掌大

2018-01-26 19:49

汐止名師揮毫送春聯 六日登場加送紅包袋

2018-01-26 19:42

瑞芳寒冬送暖 幫助獨老打掃貼春聯

2018-01-26 19:40

基隆河瑞芳步道掏空 十河局允改善

2018-01-26 19:38

社區亂停車妨救護 瑞芳吉慶里畫紅線

2018-01-26 19:30

汐止慈惠堂捐米3500斤 700弱勢家庭受惠

2018-01-26 19:29

【重磅快評】北捷「專卡」朱立倫 2020大選提前開打了

2018-01-26 16:49

新北兒童捷運優惠卡關 新北：下周一與北捷商討

2018-01-26 16:36

蔡英文柯文哲同台 兩人同聲：居住正義也是台灣價值

2018-01-26 16:23

台北花市盆花區 2月1日起延長營業

2018-01-26 14:30

十三行遺址特展 盛大開幕

2018-01-26 14:30

新北兒童捷運優惠卡關 柯P：沒技術杯葛

2018-01-26 14:30

北市兒童搭乘捷運享6折優惠 正式上路

2018-01-26 13:37

北市車禍24小時內死亡數大減 柯P：塞車開不快？

2018-01-26 12:00

「去你媽的戶籍地辦理！」 金山戶所KUSO行銷搞創意

2018-01-26 11:43

管爺選市長？柯：他酒量好！

2018-01-26 11:11

新北兒童搭北捷運惠卡關 柯P：新北應專卡專用

2018-01-26 11:09

兒童捷運優惠不同步 朱立倫：拜託北捷多支持

2018-01-26 10:16

台北花市下月一日起延長營業

2018-01-26 09:38

台北燈節 陳景峻：紙風車覺得「真心換絕情」

2018-01-26 00:25

機車退出騎樓 新北增7處 下周起取締

2018-01-26 00:21

新聞眼╱雙北一遇交通政策就槓上

2018-01-25 23:08

兒童捷運優惠「卡」住 雙北不同步

2018-01-25 23:03

館長提前祝賀林口警分局成立 分局長驚喜：再續前緣

2018-01-25 21:42

連21年寒冬送暖 汐止北峰里愛心滿滿

2018-01-25 20:27

新北工會行善團到平溪 為長者點亮光明

2018-01-25 20:26

瑞芳警分局長上任 觀光、交通有一套

2018-01-25 20:26

汐平公路拓寬進度超前 路燈移位惹民怨

2018-01-25 20:25

7年不見天日 北市古蹟台北工場遭閒置

2018-01-25 20:17

柯文哲出席學生冬令營 點名趙藤雄

2018-01-25 20:14

台北茶花展將步入尾聲 把握好天氣上山賞花

2018-01-25 19:45

藝人送愛看守所 收容人提前歡慶春節

2018-01-25 18:04

雙北捷運兒童優惠爭議 北市府冷回：數位學生證為主

2018-01-25 18:02

發文要脅廠商放棄投標新北兒童卡？ 北捷：只是提醒

2018-01-25 16:56

新北兒童捷運優惠受阻 朱立倫：拜託柯市長指示北捷

2018-01-25 15:51

台北燈節爭議 陳景峻爆：紙風車覺得真心換絕情

2018-01-25 15:46

北捷疑擋新北兒童捷運優惠？新北：請北市有同理心

2018-01-25 15:42

美麗華球場工會沒年終 自辦尾牙邀請總統來共好

2018-01-25 14:55
看更多

熱門文章

館長提前祝賀林口警分局成立 分局長驚喜：再續前緣

2018-01-25 21:42

彰化鐵路高架化絕對要做！ 賴神要送387億

2018-01-26 15:57

好擠！北市有4成「鴿子籠」派出所 員警哭哭

2018-01-26 16:28

張花冠扮恐龍女神 和柴犬奈奈宣傳台灣燈會

2018-01-26 07:39

好消息！高捷營運近10年今年首度加薪

2018-01-25 23:13

寒流來襲 遠東新埔廠年終搶優惠

2018-01-26 11:04

分子醫學女博士落籍偏鄉 開兒童書局分享育兒經

2018-01-25 20:51

苗栗北橫「最後一哩路」動工 竹南往南庄省25分鐘

2018-01-26 18:33

醫學博士 打造自家成書香樂園

2018-01-25 23:50

扯！百年「守車」與垃圾作伙 遊客：看廢棄物嗎

2018-01-26 07:37

被指不被賴清德喜歡 陳亭妃回擊：最不喜歡的應該是他

2018-01-26 16:45

影／感動小英的學生儀隊 墾丁大街快閃遊客驚豔

2018-01-26 08:38

「去你媽的戶籍地辦理！」 金山戶所KUSO行銷搞創意

2018-01-26 11:43

高雄區農改場年度賞花日 明天開放

2018-01-25 23:42

社福團體促銷年貨 保證真材實料

2018-01-26 11:52

台中港三井Outlet Park 年底營運

2018-01-25 22:58

機車退出騎樓 新北增7處 下周起取締

2018-01-26 00:21

【重磅快評】北捷「專卡」朱立倫 2020大選提前開打了

2018-01-26 16:49

試試你的手氣 花一百元抽iPhone X

2018-01-26 15:20

南投肉品市場大轉型 變身豐富有趣的豬樂園

2018-01-26 12:41

亞洲新灣區聯盟 首件開發案招商

2018-01-25 23:38

台北燈節 陳景峻：紙風車覺得「真心換絕情」

2018-01-26 00:25

6單位在外租屋月花110萬 桃市規畫第二行政園區

2018-01-25 23:47

綠地變建地？軍方欲賣綠地 中市府爭取轉圜空間

2018-01-26 15:32

管爺選市長？柯：他酒量好！

2018-01-26 11:11

離開球場20年的北港鐵三角 將重披球衫上陣

2018-01-26 18:08

影／有備而來！張善政大跳拉丁神曲「Despacito」

2018-01-26 17:38

高潞．以用未宣誓 花蓮「遞補議員」再請示

2018-01-26 00:21

桃機行車動線 明起調整

2018-01-25 23:42

北市車禍24小時內死亡數大減 柯P：塞車開不快？

2018-01-26 12:00

彰化八卦山大佛修復 換色封窗引熱議

2018-01-25 22:54

兒童捷運優惠不同步 朱立倫：拜託北捷多支持

2018-01-26 10:16

北市台鐵歷史建築荒蕪 文資委員「心痛」

2018-01-26 00:28

高捷由虧轉盈 今年首度加薪

2018-01-25 23:13

先期工程重新招標 基隆軍港如期遷

2018-01-26 00:11

推2日遊 「花在彰化」首增夜間燈會

2018-01-25 23:20

桃園宏其婦幼門診 男25歲以下7成蟲活力精液不足

2018-01-26 16:40

【重磅快評】北捷「專卡」朱立倫 2020大選提前開打了

2018-01-26 16:49

新北兒童搭北捷運惠卡關 柯P：新北應專卡專用

2018-01-26 11:09

國小學童演繹原住民歌曲 今晚天籟美聲等你

2018-01-26 07:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top