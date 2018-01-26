汐科站危險月台拓寬 29日開放啟用

2018-01-26 19:29 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐科火車站北上月台寬度太窄，台鐵進行拓寬一倍工程，立委黃國昌(右二)會勘，預計下星期一(29)日月台可以開放通行。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐科火車站北上月台，一直以來都有寬度太窄的問題，月台寬度太窄，使得民眾經常得走在黃線區，實在很危險，所以，台鐵也進行拓寬工程，今(26)日上午立委黃國昌就邀請相關單位人員現場會勘，預計下星期一(29)日月台就可以開放通行，至於整個工程包括無障礙設施，則會在農曆過年前完成。

汐科火車站必須經過長長的走廊，才能到月台等車，只是每天這麼多人上車下車，不過，月台寬度太窄，對於乘客來說，真的好危險，因為，扣掉中間柱子的寬度，只剩下一米半，人要交會已經很困難，更別說如果這時候有快車經過，真的是險象環生，所以，在地方的爭取下，大約4500萬的經費，台鐵從去年3月開始進行拓寬工程，要將北上月台，整體拓寬到四到六米。

立法委員黃國昌表示，過去汐科站因為月台實在太狹窄，造成旅客出入相當的不方便，也有安全上的困難，雖然施工中因為下雨，有一段遲延，但是今天來看，應該是下星期一可以開放，希望月台拓寬後，提供旅客更舒適安全的環境。至於無障礙的部分，在另一端比較難施作，剛看了一下，電動門要等圍籬拆了以後，才能夠施作，所以，就無障礙從另一端進出的部分，也要求在農曆年前完成。

台鐵台北工務段副段長王立德表示，106年3月開始施工，目前已經將月台長度大概20米，寬度加寬到4到六米，現在已經完成所以土建的部分，預計在下星期一會整體開放，而南邊旅客有針對無障礙部分的需求，這次也列入改善，有增加無障礙半自動控制的方式，來濔補以往用人力控制的不足，後續會縮短無障礙旅客通行的時間，預計農曆年前會把無障礙完成。