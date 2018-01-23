蟾蜍山福興營區改建 文資會通過

2018-01-23 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



國防部欲在台北市蟾蜍山文化景觀內福興營區興建3棟建築作為辦公大樓，進入文化資產審議程序，在地團體好蟾蜍工作室質疑國防部「未審先拆」，訴求立即停工、重新嚴審；不過，基於國防需要，今日文資會主席、副市長鄧家基拍板決議通過，原則上國防部可動工興建，盼如期在109年9月完成改建工程。

國防部福興營區現有房舍老舊、狹小、漏水有壁癌，且6人一間寢室、2人共用衣櫥，還有軍人暫居松指部營區，每日通勤2小時，因此選擇此地作為國防部老舊營區改建的示範案，未來完工後將進駐1800人，有機能完善的辦公大樓，整體工程約30億元。

不過，文資團體憂心未來興建將會影響整體視覺景觀，盼爭取協調興建方案，也認為審議過程不夠細緻，包括105年公告登錄文化景觀後，原則上國防部應先提交計畫進行審議，不過國防部在審議前，已在去年7月舉辦動土典禮，設計規劃早已出爐，部分房舍也予以拆除，認為程序不符。

該案上周進入都市發展審議委員會討論，都發局長林洲民今日在文資會上指出，當天為國防保密需求淨空媒體席，軍方對設計的量體、面積和考量都有詳細說明，且該案是特種建築，建照不是由建管處核發，而是由國防部自己發照，因此進入督審、文資是尊重地方程序。

國防部指出，為符合文化景觀期待，已將建築設計退縮1.4公尺和60公分，另願意撥出3000萬元投入公共藝術設計，讓文化景觀影響限縮到最小。

該案原定討論20分鐘，但討論時國防部和文資團體各執一詞，過程長達100分鐘。有委員認為就文化景觀角度而言的確有問題，但因非軍事專業，無法做決定，也有委員認為只要不傷及當初指定文化景觀的7大理由，包含古道、自然資源等，就沒有法律規定可限制興建。