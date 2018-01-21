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戰火相隔無法盡孝道 90歲老兵化愛當環保尖兵

2018-01-21 01:01聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

清晨，當台北信義商圈褪下繁華燈火，一位90歲的退伍老兵正俐落地帶著清掃用具，在短暫寧靜的街道，默默進行資源回收，他是慈濟志工傅火元，從過去保家衛國的士兵，轉化為現在的環保尖兵。

傅火元1928年生於大陸江西，二歲那年父親往生。1949年，傅火元隨軍隊來到台灣，與母親分隔海峽兩岸。當他終於回到故鄉，母親已天人永隔。想起無法克盡孝道，他總是潸然淚下。然而，證嚴法師曾開示「行善、行孝不能等」，讓他放下心中罣礙，他把不能行孝的心，轉換成行善的腳步，不但做環保，還參與慈濟更多元的志工功能勤務，把握任何可以付出的機會。

慈濟基金會表示，傅火元在十多年多前曾罹患肝膿瘍及腦瘤，加上左側關節會習慣性脫臼，體力大不如前。志工們不忍心指派太多任務給他，但他總是主動爭取勤務，只因他認為，人生沒有所謂的退休，若一日不做事，就空過時日虛度生命，只要對大地、人群有益，就義無反顧去做。「人身難得，所以要創造有價值的人生！」他常笑說說自己是「不怕做，就怕來不及做」！

傅火元每天凌晨3點40分起床，騎著腳踏車到信義商圈沿路進行著回收物資的工作，無論是路邊、樹叢、或垃圾桶統統不放過，一整年裡，只要天氣許可下幾乎不間斷。

傅火元沒上過學，識字不多，人生的歷練讓他充滿智慧。他懂得「把握當下、分秒不空過地付出！」雖已有90歲的歲數，但他期許自己這只是另一個階段的開端，要長長久久，樂活長青。

90歲的慈濟志工傅火元，從過去保家衛國的士兵，轉化為現在的環保尖兵。圖/慈濟基金...
90歲的慈濟志工傅火元，從過去保家衛國的士兵，轉化為現在的環保尖兵。圖/慈濟基金會提供
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慈濟法師
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