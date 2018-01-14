健康公宅保留舊門柱 充滿眷村味

2018-01-14 11:10 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午視察台北市健康公共住宅，除在住宅內客廳體驗看電視的感覺，並與當地里長在刻意保留的「婦聯五村」門柱前合影。