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健康公宅保留舊門柱 充滿眷村味

2018-01-14 11:10聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

台北市長柯文哲上午視察台北市健康公共住宅，除在住宅內客廳體驗看電視的感覺，並與當地里長在刻意保留的「婦聯五村」門柱前合影。

位於台北市松山區健康路、三民路口的健康公共住宅，由原本是眷村的婦聯五村改建，並特地保留有歷史意義的門柱，讓外觀充滿眷村特色，公宅已開放申請，月租金1.4萬元起，一般戶共507戶，預計4月中旬交屋入住。

位於台北市松山區健康路、三民路口的健康公共住宅，由原本是眷村的婦聯五村改建，並特...
位於台北市松山區健康路、三民路口的健康公共住宅，由原本是眷村的婦聯五村改建，並特地保留有歷史意義的門柱，讓外觀充滿眷村特色，公宅已開放申請，上午不少有意申請的民眾前往參觀。記者胡經周／攝影
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位於台北市松山區健康路、三民路口的健康公共住宅，由原本是眷村的婦聯五村改建。記者...
位於台北市松山區健康路、三民路口的健康公共住宅，由原本是眷村的婦聯五村改建。記者胡經周／攝影
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台北市長柯文哲上午視察台北市健康公共住宅，在住宅內客廳體驗看電視的感覺。記者胡經...
台北市長柯文哲上午視察台北市健康公共住宅，在住宅內客廳體驗看電視的感覺。記者胡經周／攝影
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台北市長柯文哲（右三）上午視察台北市健康公共住宅，與當地里長在刻意保留的「婦聯五...
台北市長柯文哲（右三）上午視察台北市健康公共住宅，與當地里長在刻意保留的「婦聯五村」門柱前合影。記者胡經周／攝影
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公共住宅眷村柯文哲
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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