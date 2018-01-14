公宅名額給在地比較多 柯P：要讓地方覺得有利可圖

2018-01-14 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



郝時代規劃設計、發包動工的松山區健康公宅，近期正式開放申請，市長柯文哲今天前往參觀，對於硬體設備相當滿意，並認為軟體要再精進，笑稱「年輕人沒有網路大概活不下去」；不過，針對公宅抽籤名額，設籍在地享30%、外縣市未設籍僅5%，柯文哲說，這叫有利可圖，讓當地老百姓覺得喜歡，才願意支持政府政策。

柯文哲今天上午前往健康公宅參觀，會後談心得，表示年輕人沒有網路大概活不下去，政府是服務業，包括有線電視、網路、熱水，很多東西先確定，知道價錢多少，或知道有哪幾個選項，要越來越方便，不是只提供公宅，這些物業管理要E化。

至於是否造成租金過告？柯文哲表示，北市府是給空殼，但有一些選項，他知道很多年輕人不看有線電視，但還是有人要，意思要給民眾生活方便，這可以再精進，笑說健康公宅硬體沒問題，再來就是軟體在進步。

不過，媒體質疑，健康公宅戶數分配比例，設籍在地區里高達30%、外縣市未設籍僅5%，比例過於懸殊？柯文哲說，這叫有利可圖，通常蓋公宅，當地居民不見得喜歡，所以要用鼓勵方式，讓這裡就學就業有戶籍優先，好處是減少交通動線，花在上班時間很多。

柯文哲接著說，再來是戶籍，這裡住的人優先，這地區對公宅抵抗會下降，意思是政治上要務實，每個動作要讓當地老百姓喜歡，他們覺得有利可圖，才願意支持政府政策，有時候政治還是要符合人性。

媒體追問，設籍在地里區，不就代表有房子？柯文哲說說，設籍在這裡還是會有租房子，還有一點，原則上這有排序，戶籍在這裡有優先權，若沒用完，剩下的會給外面的進來，政治要符合人性，理想跟務實之間，取得一個最大效率。