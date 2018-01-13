柯P新點子！租屋平台需註記「違建」

2018-01-13 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



違建問題難解，台北市長柯文哲突發奇想，認為市面上網路租屋平台，欠缺違建透明資訊，日前市長室會議上，要求北市地政局研擬，所有民間網路租屋平台必須加註「違建」、「隔間材質」、以及「產權登記」，未配合市府政策，將上網公告「不良網路租屋平台」。

北市地政局副局長潘玉女證實，柯市長確實有此想法，希望地政局在1個月內研議可行性，目前租屋業務、仲介業務，主管機關為地政局，近期將找仲介業者開會，不排除以知名網路租屋平台為優先輔導對象。

據悉，柯文哲看過崔媽媽基金會的網路租屋平台後，相當讚許，認為崔媽媽可以註記「違建」、「隔間材質」、以及「產權登記」，為何其餘網路租屋平台不行？要求地政局研議。

事實上，網路租屋平台百百種，民眾在網路搜尋「租屋」，就會跑出各式租屋平台，此外，絕大多數並非僅仲介台北市房屋，物件囊括全國，若要約束將變大工程。

潘玉女指出，北市府希望把資訊公開，讓租屋人知道房屋狀況，且依據「消費者保護法」、「政府資訊公開法」，若有危害公共安全，政府可以上網公告。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，北市府立意良善，卻恐怕打開「潘朵拉盒子」，台灣大量違建套房、雅房，主要供給低端租賃市場，當政府資訊公開，變相擠壓弱勢租客選擇，可能衍伸新的問題，建議要有完整配套。

徐佳馨也提到，許多違建屋主不一定核實報稅，成了「隱性成本」，若北市府強制揭露資訊，屋主被增課房屋稅、所得稅機率提高，恐加諸在低廉租金上，許多弱勢租屋客沒選擇權，僅能接受變相調漲租金，或變成「窮者越窮、富者越富」情況。

OURs都市改革組織祕書長彭揚凱說，近期立法院三讀通過的「租賃住宅市場發展及管理條例」，當初立法階段，就曾討論是否納管租屋資訊，最後業者抗議只好作罷。

彭揚凱認為，北市府此舉有點像道德性勸說，全面落實很辛苦，但他同意這麼做，並建議蘿蔔、棒子並進，房屋租金補貼合理調整，魄力取締違建出租，藉此鼓勵民眾承租合法房屋，當然勢必要花好幾年，才能調整市場供需結構。