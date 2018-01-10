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因應寒流來襲 大台北瓦斯內湖6顆儲氣槽全部啟用

2018-01-10 08:19聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

大台北瓦斯位於內湖儲氣槽。記者莊琇閔/攝影
大台北瓦斯位於內湖儲氣槽。記者莊琇閔/攝影
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大台北瓦斯在內湖區有6座瓦斯儲存槽，多年來居民頻頻要求遷移，台北市政府產發局則要求大台北瓦斯先將2座儲氣槽暫時封存停用。不過，由於寒流來襲，天然氣需求大增，大台北瓦斯昨起將暫停使用的氣槽恢復儲氣。大台北瓦斯表示，極端氣候明顯，氣溫驟降時若因無儲氣槽導致天然氣供應不足，停氣不僅造成民眾不便，恢復供氣也比停水停電後恢復更麻煩。

大台北瓦斯公司總經理陳振東表示，天然氣來自中油，但因為管線是由南往北送，沿線供應各縣市，不過管線常會出現供應氣壓不穩情形，若瓦斯公司沒有儲氣槽，一旦中油供氣不足或中斷，將發生用戶無天然氣可用情形。

陳振東表示，應產發局要求，2016年開始將6顆儲氣槽中的2顆暫停儲氣，長期觀測最終是否可以移除減槽。但當年1月即因霸王級寒流來襲，中油天然氣供應也面臨供氣幹管瓶頸，當時幸有大台北瓦斯6顆儲氣槽在晚間釋出補充中油不足氣量，內湖地區用戶供氣不足問題才能度過危機。

昨起又面臨連續數日低溫，中油公司近日已要求大台北瓦斯公司將6顆儲槽提早儲備足量天然氣，避免用戶壓力不足，無法使用熱水器洗澡、瓦斯爐烹煮的狀況。

陳振東表示，天然氣停氣不比停水停電，若是有用戶在停氣後沒有關掉開關，一旦恢復供氣將出線瓦斯外洩，甚至引發爆炸等嚴重意外，因此必須由工作人員地毯式確認才能恢復供氣，手續繁複也耗時。至於民眾擔心的儲氣槽安全問題，公司早已花一億元建置遠端監控系統，隨時掌握狀況，每天也有專人巡檢，並不定期進行安全演習，公司對於安全很有信心。

產發局表示，大台北瓦斯昨天在啟用儲氣槽前已先知會。對於居民要求遷移的要求，市府也評估遷移可行性，但中油目前供應台北市的氣體壓力仍不足，尖峰時段各縣市都在「搶氣」，儲氣槽運作有穩定氣體的功用，因此目前尚無法廢槽或遷移。

中油寒流
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