台北雙子星招商 仲量聯行：反應熱烈

2018-01-09 20:27 中央社 台北9日電



台北車站C1D1雙子星開發案的模擬圖。 本報資料照片 分享 facebook

台北車站前雙子星C1/D1開發計畫緊鑼密鼓籌備中，招商總規劃仲量聯行總經理趙正義表示，國內大型壽險業者全數表達參與意願，外資也積極備戰中，目前各家設計特色不一，相當精彩。

仲量聯行今天下午舉行2017年第4季及2018年商用不動產市場分析，趙正義在會中分享C1/D1繼日前舉行公開說明會之後各界反應。

趙正義表示，包括外資、國內大型企業及開發商和各大壽險業者對參與C1/D1開發案表達高度興趣，仲量聯行也和30餘家業者訪談，鼓勵他們盡量參與投標開發，目前得知有些壽險業者願意異業結合合組公司，有的壽險業者想獨自撐起開發事務。

趙正義指出，目前得知各家設計的方向都不太一樣，樓層高度也未限定為原來的56層和76層高；未來較不確定的是投資者和私地主的合建比，但未來私地主分回的樓層將集中在辦公室樓層。

趙正義說，未來C1/D1兩棟大樓將隔著重慶南路相望，但兩棟樓中間約在二樓位置有平台相連，同時另一端還會和台北車站連通，地下也會和既有的地下街相通，在整個西區門戶幾乎可以做到人車分離，且人潮多集中在C1/D1的平台、台北車站到京站廣場一帶的商場位置，每天進出50萬人次，將創造無限商機。

至於房地合一稅對於外資在兩年內和一年內出售房地產，分別課35%到45%的房地合一稅，不利吸引外資。趙正義強調，外資確實反應過這個問題，他們希望和本地企業一樣平等待遇，不過目前為止，外資對於C1/D1的資產取得均傾向長期持有。