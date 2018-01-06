王大陸捐25桌 莊敬高職寒冬辦弱勢尾牙

2018-01-06 18:18 中央社 新北6日電



響應新北市政府「幸福滿屋，實物銀行」方案，莊敬高職今天在校內擺下120桌，連續第5年宴請弱勢家庭。校友、知名藝人王大陸也贊助25桌經費，用最有意義的方式回饋母校。

莊敬高職晚間席開120桌，邀請新北市低收入戶、中低收入戶、單親家庭、新住民、身心障礙等弱勢家庭成員逾1000人到校歡喜吃尾牙，讓他們在寒冷的夜有一絲絲溫暖，吃一餐團圓大圍爐。莊敬高職董事長王傳亮表示，演藝科校友、知名藝人王大陸，主動匯款贊助25桌的經費，用最有意義的方式回饋母校。

新北市副市長侯友宜傍晚也特別到場鼓勵，對於全校師生延續愛心和發揮創意，用專業來關懷服務身邊弱勢家庭表示感佩與謝意。

侯友宜表示，實物銀行自民國100年成立以來，共媒合款項及物資市值逾新台幣12億元，有191萬多人次受益，期盼社會各界一同參與，讓愛心持續散播，推動更多元的社會福利服務，照顧更多需要關懷的家庭。

莊敬高職校長林淑貴表示，這次活動動員全校師生，結合各專業科系師生發揮所長，由餐飲科學生協助餐食準備及宴會內外場服務，美容科學生進行義剪、人體彩繪及美甲服務，表演藝術科的同學協助規劃節目於餐會中演出。

此外，影視科同學負責燈光音響等設備，幼保科協助照顧年幼小孩，讓家長可安心的參與活動。學校還在現場安排就業及升學說明會，提供升學及職業訓練等相關資訊給參與成員，希望能幫助參與者順利求職或就業。