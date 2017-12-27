雙北64條快速、跳蛙公車轉乘優惠 12月29日實施

2017-12-27 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，雙北陸續闢駛快速與跳蛙公車，提供民眾更直捷、快速的公車服務。雙北至今已有64條快速及跳蛙公車，每日20萬人次搭乘，甚受民眾好評。新北市與台北市的交通局，今天上午共同召開記者會宣布，自12月29日起雙北快速、跳蛙公車實施轉乘優惠，可省8元，鼓勵民眾多加利用。

新北市交通局長王聲威說，雙北自101年起共同合作闢駛快速公車，藉由行經高(快)速道路往返重要轉車節點或特定區域，提供民眾快速、直捷之公車服務，新北35線，臺北14線，合計49條路線；另新北市交通局自105年始闢駛站數少、路線更直捷的跳蛙公車，已有15條路線，讓民眾可在特定時間及地點搭乘停站少、路程快、路線直捷的跳蛙公車。

近年來，雙北持續增加快速及跳蛙公車路線，至今已有64條，每日20萬人次搭乘受惠。考量民眾搭乘快速或跳蛙公車抵達目的地後，有再轉搭其它公車的需求，新北市交通局今年9月提議雙北合作推動快速、跳蛙公車轉乘優惠，即獲臺北市同意合作實施。

新北交通局表示，後續配合調整公車設備與刷卡設定，並訂於12月29日起實施49條快速公車及15條跳蛙公車與一般公車雙向轉乘半價優惠，全票8元、學生票6元及半價4元，轉乘優惠補助經費由主管被轉乘公車路線之市府負擔。