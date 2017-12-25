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勞基法修惡遊行為何失敗？網友總結5原因

柯文哲回顧施政三周年 憶世大運露微笑

2017-12-25 10:53聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

台北市長柯文哲上午在南港舉行的就職三周年記者會，現場播放一年來施政回顧影片，柯文哲觀賞時不時露出各種表情，當影片播放到台北世大運片段時，忍不住露出一抹微笑。

此外，他也特別感謝市長辦公室主任蔡壁如，他笑說蔡壁如比柯文哲更像柯文哲，就像個效率很高、很認真的機器，感謝她20年來的幫忙。

台北市長辦公室主任蔡壁如（中）上午出席柯文哲就職三周年記者會。記者余承翰/攝影
台北市長辦公室主任蔡壁如（中）上午出席柯文哲就職三周年記者會。記者余承翰/攝影
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台北市長柯文哲（中）上午出席就職三周年記者會。記者余承翰/攝影
台北市長柯文哲（中）上午出席就職三周年記者會。記者余承翰/攝影
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台北市長柯文哲上午出席就職三周年記者會。記者余承翰/攝影
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台北市長柯文哲上午出席就職三周年記者會。記者余承翰/攝影
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台北市長柯文哲（中）出席就職三周年記者會，當施政回顧影片播到台北世大運時，他忍不...
台北市長柯文哲（中）出席就職三周年記者會，當施政回顧影片播到台北世大運時，他忍不住露出笑容。記者余承翰/攝影
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柯文哲世大運
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