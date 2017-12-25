柯文哲回顧施政三周年 憶世大運露微笑

2017-12-25 10:53 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 余承翰 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午在南港舉行的就職三周年記者會，現場播放一年來施政回顧影片，柯文哲觀賞時不時露出各種表情，當影片播放到台北世大運片段時，忍不住露出一抹微笑。