影／媽祖彩繪列車首發亮相 Q版媽祖超吸睛還有彩蛋

去年的蘭陽媽祖文化節以海陸遶境方式舉行，今年最大亮點是跟著媽祖搭火車一起去巡境，台鐵配合媽祖文化節活動特別打造「媽祖彩繪列車」，以Q版媽祖、千里眼及順風耳為主視覺，並將各鄉鎮市的特色景點、美食及農特產融入其中，該列車今下午從樹林首發到宜蘭，沿途吸引很多人拍照，相當吸睛。

去年第一屆蘭陽媽祖文化節號召數十艘漁船從南方澳漁港出發，航行到縣境之北的烏石港下船後，再以3天時間展開陸上遶境，一路上不斷有民眾加入媽祖遶境隊伍，最後一天是媽祖之夜福宴晚會；今年受疫情影響，取消福宴，改以鐵道及陸上遶境，包括10月23日及25日陸上遶境，其中24日搭火車巡境串連前後兩天的活動，其中扮演活動關鍵角色的「媽祖列車」今天亮相。

彩繪列車選用台鐵局EMU500型電聯車廂，以Q版媽祖、千里眼及順風耳為主視覺，並將12鄉鎮市的特色景點、美食及農特產品融入彩繪，例如媽祖在礁溪泡溫泉、在蘇澳划海上獨木舟、千里眼變身為幾米廣場的裝置藝術人物、順風耳化身為羅東夜市的小吃老闆，在烏石港搭賞鯨船尋鯨、在梅花湖騎車環湖、在壯圍沙丘遠眺龜山日出等，並引入最道地的「勁水」、「勁好玩」、「勁好呷」等宜蘭腔口語，情境式插畫及對話，饒富趣味。

彩繪列車共8節車廂，只有2節車廂的內部有彩繪，縣府歡迎大家來尋找有車廂內有彩繪的「彩蛋」。今天媽祖彩繪列車啟程，首班4188班次下午1點多從台北樹林發車，下午3點40分到宜蘭火車站，縣長林姿妙下午特別選在列車的行經停靠站宜蘭時，展開彩繪列車「快閃開箱」，當列車停靠開門後，走出來的竟是大神尫與大家共舞。