媲美金城武樹 池上「神之米」田區觀光客暴增

台東青農魏瑞廷位於池上鄉的水稻田，採行友善耕種，在田邊光臘樹下立「神之米」木牌，常吸引遊客拍照打卡；近期台東觀光客暴增，許多遊客慕名朝聖，熱門程度媲美金城武樹。

魏瑞廷說，今天上午一輛遊覽車載了一群遊客來到田區，當時他正忙著除草，看到40多人前來觀光拍照，嚇了一大跳。原來是來自宜蘭縣中小企業協進會的服務志工，在台東大學育成中心經理楊春桂的帶領下到訪，讓寧靜的田區變得非常熱鬧。

魏瑞廷10多年前回到池上，在故鄉土地上實踐永續耕作，以生態友善、有機種植的方式生產銷售池上米。他因為導入區塊鏈概念成功將米行銷到香港、南加州、杜拜、梵蒂岡等地，成為頗具知名度的農夫。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發時，引發民眾搶購民生用品、糧食等物資，魏瑞廷生產的區塊鏈食品溯源履歷的米，接獲來自美國、梵蒂岡、中港澳等地訂單，買家甚至簽下合作備忘錄，搶囤優質的台灣米。

魏瑞廷說，其實自己沒什麼特別厲害的地方，只是堅持把每一件事做到最好，「神之米」田區是以友善生態環境為耕種理念，許多民眾也是支持這個理念，才能造就今天的成就。

如今「神之米」田區變成大家參訪與旅遊的景點，魏瑞廷說，未來會更用心經營友善生態田區，打造適合更多小動物生活的環境，讓來訪的遊客在田間發現驚喜，一同營造共榮共生的里山環境。