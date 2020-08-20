嘉義素人阿嬤開畫展 義賣做公益不留白

布袋長青活力站「同學」90歲蔡淑嬌、88歲蕭曾蘭，今天攜手在嘉義縣立圖書館開生平首次畫展，50多幅栩栩如生的畫作要義賣做公益，所得用於照顧在地老人。

蔡淑嬌、蕭曾蘭兩人都在老伴過世後，參加天主教中華聖母基金會布袋鎮長青活力站的繪畫課程，排解對亡夫思念及增加獨居生活樂趣，兩人用水彩、粉彩作畫10餘年，將沿海景物入畫，共累積上千幅作品。

中華聖母基金會為兩名阿嬤在嘉義縣立圖書館開生平頭一次、主題為「雖然九十歲，但是沒關係」公益聯合畫展，展出50多幅栩栩如生的畫作，讓人看見銀髮族驚人創作力。

中華聖母基金會表示，兩名阿嬤要義賣畫作，所得將全數用於基金會長青活力站及正在籌建的聖仁失智家園，照顧更多在地的老人。

蕭曾蘭說，她年幼時很喜歡唸書，畫作還被小學老師貼在教室後面的布告欄，但家中有10個兄弟姊妹，經濟環境並不允許，只能放棄讀書。

蕭曾蘭表示，原本畫畫僅為了排解心中對於丈夫的思念與獨居生活的寂寥，卻意外在畫中逐漸找到童年時的自己。

蔡淑嬌、蕭曾蘭看到自己的畫作被掛在展覽現場，感到相當驕傲。兩人都指出，希望在天上的丈夫，能看到這些畫，如果可以想把畫作送給他們。

嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、天主教中華聖母基金會董事長陳美惠及布袋鎮長陳鳳梅，都參加畫展開幕，表達祝賀。在嘉義縣立圖書館展覽將從今天起至31日結束。