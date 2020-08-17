龍洞灣、潮境淺水區 珊瑚2成白化

南台灣蘭嶼、綠島等地海底珊瑚白化危機存在多年，最近半個月連日高溫，龍洞灣潛水教練發現當地淺層海域約兩成珊瑚白化；基隆海科館研究人員在潮境公園淺水區域，也看到20~30%珊瑚白化，呼籲下水民眾避免使用含危害珊瑚化學物質的防曬用品，一起拯救珊瑚礁。

龍洞灣海洋公園潛水教練尹相文說，東北角海域因為地理位置、海流等因素，海水溫度比南台灣低，珊瑚白化過去只是零星個案。今年8月初哈格比颱風過後，一直維持高溫氣候，導致珊瑚白化災情擴大。

尹相文說，龍洞灣5公尺內的淺層水域，夏天水溫多攝氏26、7度，但最近都是30、31度，現在珊瑚白化估計約兩成，深層水域的珊瑚，因為水溫較低，狀況就好一點。

潛水玩家說，以前曾在小琉球、蘭嶼、綠島或馬來西亞潛水，看到整片白化的珊瑚。前幾天在水溫較低的龍洞灣潛水，也看到「處處癩痢頭」。

海科館產學交流組主任陳麗淑、研究員陳彥嘉及潛水志工，本月8日到潮境海灣抽樣調查45公尺水下珊瑚礁，發現白化發生範圍在水深8公尺以內，當日水溫28度，白化珊瑚覆蓋率約三成。

陳麗淑說，國外研究證實具二苯甲酮及甲氧基肉桂酸辛酯等化學物質防曬用品，會造成珊瑚幼蟲提早骨骼化，無力適應海水升溫，導致白化最後死亡。海科館長陳素芬呼籲民眾拒用防曬乳，拯救病危珊瑚。

尹相文說，「不要把游泳池文化帶到海邊」，建議民眾到海上遊憩，可以在泳裝外再穿水母衣或防寒衣，就可以不用擦很多防曬乳。