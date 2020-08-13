3D地景彩繪 教師獨力創作大型畫作

台南市教師會今起兩天辦理「3D地景彩繪」教師研習，邀請南商廣設科老師莫嘉賓指導，參加研習的老師將各自創作長240公分、寬120公分的大型畫作，並在年底資訊周展出。

莫嘉賓表示，3D互動彩繪，顧名思義就是將畫作展示在平面上，以求得視覺呈現強烈立體感的藝術效果，而進行繪畫的創作；為了將3D立體彩繪的互動理念發揚光大，這次以室內立板為媒介，利用平面透視的原理，結合美術史等世界名畫，符應當下社會時事議題，例如疫情、種族、3C氾濫等，製造出視覺上的虛擬立體效果，讓參觀者與作品互動，共創美感教育提升。

「3D地景彩繪」教師研習由曾文家商舉辦，校長陳藝昕表示，曾文家商積極推動美感教育，去年入選台南市教師會「Eureka Fun藝術」公車彩繪徵稿活動，更在學校的牆壁與地板創作3D地景彩繪，校內寵物黑天鵝「阿寶」、麻豆文旦統統入畫，充分展現學校生命力和自由奔放的友善校園精神。