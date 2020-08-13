一件襯衫／「酷貓理髮廳」堅持復古懷舊精神 「錢賺不夠沒關係，帥就好」

「一件襯衫」採訪了「酷貓理髮廳」一間全台北最Chill的男士復古理髮廳。在這個日新月異的時代，大部分的人追求快速與流行，但在城市的角落，有一群人默默地堅持著復古懷舊的精神，把老靈魂的執念與驕傲，注入一頂髮型，堅持「帥」才是人生最重要的事！

錢賺不夠沒關係，帥就好！

這群年輕人熱愛50年代的人事物，不同於講求快速的現代人，那是個對於設計和髮型講究的年代，因此他們決定創業開一間只剪「貓王頭」的男性理髮廳。

他們四處詢問，卻處處碰壁，甚至被批評這樣風格髮型只適合西方人，東方人不適合，根本賺不了錢。但他們憑著對於復古髮型的熱愛，剪出了別人口中的不可能。

「酷貓理髮廳」秉持著職人精神，不像其他只求快的髮型，他們花費更多繁瑣的細節，仔細雕琢每根頭髮的角度，不允許造型偏掉或走型。 圖／《一件襯衫》授權提供

愛美的老靈魂，偏執讓他們成為大師。

簡單的小事，也可以很有深度，「酷貓理髮廳」秉持著職人精神，不像其他只求快的髮型，他們花費更多繁瑣的細節，仔細雕琢每根頭髮的角度，不允許造型偏掉或走型，愛美的老靈魂堅持起來，真是不折不扣的偏執狂。但也是有這樣一群「偏執狂」才能讓這裡，成為台北市最酷的理髮廳，讓城市裡的老靈魂們，有一個出口。

踏實且享受的做每一件事，不只是達成就好。

把喜愛的事物發揮到極致，就會成為大師，帶著這樣的生活態度過好每一天，堅持在小事上注入熱情，口袋裡多把梳子，出門灑點香水，一點點「美」的改變都能讓你更享受生活，乏味的日常風景，都能因你而特別。

這群年輕人熱愛50年代的人事物，他們決定創業開一間只剪「貓王頭」的男性理髮廳。 圖／《一件襯衫》授權提供

文章授權：《一件襯衫》粉絲專頁