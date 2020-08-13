快訊

恐怖魔頭的非洲轉生？IS突襲莫三比克，攻陷天然氣關鍵出口港

一件襯衫／「酷貓理髮廳」堅持復古懷舊精神 「錢賺不夠沒關係，帥就好」

一件襯衫 / 綜合報導
「酷貓理髮廳」堅持「帥」才是人生最重要的事！ 圖／《一件襯衫》授權提供
「酷貓理髮廳」堅持「帥」才是人生最重要的事！ 圖／《一件襯衫》授權提供

「一件襯衫」採訪了「酷貓理髮廳」一間全台北最Chill的男士復古理髮廳。在這個日新月異的時代，大部分的人追求快速與流行，但在城市的角落，有一群人默默地堅持著復古懷舊的精神，把老靈魂的執念與驕傲，注入一頂髮型，堅持「帥」才是人生最重要的事！

錢賺不夠沒關係，帥就好！

這群年輕人熱愛50年代的人事物，不同於講求快速的現代人，那是個對於設計和髮型講究的年代，因此他們決定創業開一間只剪「貓王頭」的男性理髮廳。

他們四處詢問，卻處處碰壁，甚至被批評這樣風格髮型只適合西方人，東方人不適合，根本賺不了錢。但他們憑著對於復古髮型的熱愛，剪出了別人口中的不可能。

「酷貓理髮廳」秉持著職人精神，不像其他只求快的髮型，他們花費更多繁瑣的細節，仔細雕琢每根頭髮的角度，不允許造型偏掉或走型。 圖／《一件襯衫》授權提供
「酷貓理髮廳」秉持著職人精神，不像其他只求快的髮型，他們花費更多繁瑣的細節，仔細雕琢每根頭髮的角度，不允許造型偏掉或走型。 圖／《一件襯衫》授權提供

愛美的老靈魂，偏執讓他們成為大師。

簡單的小事，也可以很有深度，「酷貓理髮廳」秉持著職人精神，不像其他只求快的髮型，他們花費更多繁瑣的細節，仔細雕琢每根頭髮的角度，不允許造型偏掉或走型，愛美的老靈魂堅持起來，真是不折不扣的偏執狂。但也是有這樣一群「偏執狂」才能讓這裡，成為台北市最酷的理髮廳，讓城市裡的老靈魂們，有一個出口。

踏實且享受的做每一件事，不只是達成就好。

把喜愛的事物發揮到極致，就會成為大師，帶著這樣的生活態度過好每一天，堅持在小事上注入熱情，口袋裡多把梳子，出門灑點香水，一點點「美」的改變都能讓你更享受生活，乏味的日常風景，都能因你而特別。

這群年輕人熱愛50年代的人事物，他們決定創業開一間只剪「貓王頭」的男性理髮廳。 圖／《一件襯衫》授權提供
這群年輕人熱愛50年代的人事物，他們決定創業開一間只剪「貓王頭」的男性理髮廳。 圖／《一件襯衫》授權提供

文章授權：《一件襯衫》粉絲專頁

相關新聞

一件襯衫／「酷貓理髮廳」堅持復古懷舊精神 「錢賺不夠沒關係，帥就好」

「一件襯衫」採訪了「酷貓理髮廳」一間全台北最Chill的男士復古理髮廳。在這個日新月異的時代，大部分的人追求快速與流行，但在城市的角落，有一群人默默地堅持著復古懷舊的精神，把老靈魂的執念與驕傲，注入一頂髮型，堅持「帥」才是人生最重要的事！

周末逍遙遊／基隆懷舊風 日治建築陸續修復

基隆要塞司令部校官眷舍整修後開放，同期日式建築市長官邸、基隆要塞司令官邸也被列為市定古蹟，加上歷史建築七堵火車（前）站，...

周末輕旅行／奧萬大新闢親水區 「森林浴」更消暑

疫後振興國旅，林務局開放國人免費暢遊國家森林遊樂區1次，不用花大錢就能入山呼吸芬多精。南投縣奧萬大除有瀑布、吊橋、楓林區...

蘆竹、大溪關聖帝君誕辰遶境 花燈夜巡祈福

桃園市蘆竹區誠聖宮和大溪區普濟堂慶祝關聖帝君誕辰，昨天分別展開遶境祈福活動。市長鄭文燦、議會議長邱奕勝到誠聖宮扶轎啟動，...

嘉縣蒜頭大橋青花瓷設計 塔高20樓

嘉義縣首座景觀斜張橋，連接朴子市與六腳鄉蒜頭大橋改建工程，交通部納入生活圈道路交通系統補助，前年底開工，配合故宮南院意象...

愛玩橘／瀑布、綠竹林… 回嘉清涼一夏

艷陽高照，想遠離都市叢林熱浪，來一趟嘉義縣大阿里山區清涼秘境，在竹崎鄉與梅山鄉交界的圓潭自然生態園區，一次享受「圓潭」、...

降妖者聯盟 虎尾中元祭揭幕

國內有「北基隆、東宜蘭、南虎尾」三大中元祭，其中雲林虎尾中元文化祭，將由8月19日登場的攝影比賽打頭陣展開系列活動。縣長...

北埔龍瑛宗文學館 8月25日開放參觀

新竹縣歷史建築北埔公學校日式宿舍改建的龍瑛宗文學館，將在8月25日開放，有結合古蹟與文學為主題的4場講座及2場文學走踏小...

太魯閣山月吊橋啟用

太魯閣國家公園內的山月吊橋昨天啟用。有百年歷史的山月吊橋，最早建於1914年，其間曾歷經3代，這次復建的第4代山月吊橋，...

八里沙雕、光雕16日開展 結合AR實境拍照更美

新北市八里左岸沙雕、光雕展將在8月16日開始展覽，今年以「液態之愛」、「光之憶」為主題，包含人在愛情中的各階段象徵，今年...

橘紅色花海隨風搖曳 阿里山射干菖蒲盛開形成迎賓花海

酷熱炎夏，讓人受不了！暑假安心旅遊上路，避暑勝地嘉義縣阿里山國家森林遊樂區成為熱門景點，園區射干菖蒲盛開，橘紅色花海隨風...

叫我第一名／卡滋爆米花 百變口味銷30國

從新北市起家的卡滋爆米花品牌，從2006年創辦至今已經14年，研發超過100種口味，不僅在台灣站穩腳步，也用代工方式走向...

熱門新聞

正妹醫師返鄉服務 男友醫生愛相隨調台東

員林風尚人文餐廳悄熄燈 石井屋逆勢操作登場

卑南女醫師首看診民眾嗨翻 感召男友「一人報到兩人服務」

硝酸銨貨櫃要求盡速運離 台中港還有20個貨櫃硝酸銨！

英仙座流星雨極大期未見百顆流星 追星族拍下劃破天際

嘉義市夜間散步新景點 北門車站商圈螢光點燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。