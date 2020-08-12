愛玩橘／瀑布、綠竹林… 回嘉清涼一夏

艷陽高照，想遠離都市叢林熱浪，來一趟嘉義縣大阿里山區清涼秘境，在竹崎鄉與梅山鄉交界的圓潭自然生態園區，一次享受「圓潭」、「向山」、「心湖」3座瀑布3倍清涼，園區水聲迴盪，還有自然生態步道。

想觀賞更多美景，可到燕子崖蝙蝠洞，觀賞岩壁整齊美麗橫條紋理，從山泉間步道小徑穿過，彷彿走入水濂洞般暢快清涼，賞玩推薦景點：圓潭自然生態園區（嘉166縣道71.5Ｋ）-雲潭瀑布-燕子崖蝙蝠洞（瑞里風景區）。

梅山鄉瑞峰村嘉162甲線30K處龍宮瀑布，是全台前十大負離子最多瀑布，吸負離子補充空氣維他命，還可觀賞全台唯一獨特雙瀑潭景觀，欣賞龍宮瀑布與下方龍音瀑布奔流入同一峭壁圈谷，各自形成瀑潭雙水潭美景。

再到媲美「京都嵐山步道」的瑞里綠色隧道，感受清風穿過翠綠竹林的蕭蕭風聲與淡淡竹香，感受幽靜清涼回「嘉」輕鬆時光。賞玩推薦景點：龍宮瀑布-野薑花溪步道-瑞太古道-綠色隧道。

阿里山鄉鄒族聖山塔山山麓來吉部落，欣賞可愛逗趣山豬石雕。圖／嘉義縣府文觀局提供

阿里山鄉豐山村則能感受夏季限定台灣第一高瀑「蛟龍瀑布」壯麗水勢美景，蛟龍瀑布在豐山風景區，海拔約1797公尺，高低落差約846公尺，是世界落差第8大瀑布，每年5到9月雨季，才會挾豐沛水勢翻騰飛瀉而下，最後可再到鄒族聖山塔山山麓來吉部落，欣賞可愛逗趣山豬石雕，品嘗美味部落風味餐。

交通如何去：往竹崎、梅山鄉秘境：國道3號下竹崎交流道往竹崎方向→166縣道→圓潭遊客中心→瑞里。

往阿里山秘境：國道3號下中埔交流道→阿里山公路→至石棹左轉→169線道→過奮起湖接嘉155縣道前行即可抵來吉部落。