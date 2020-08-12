聽新聞
test
0:00 / 0:00

北埔龍瑛宗文學館 8月25日開放參觀

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹報導
新竹縣歷史建築北埔公學校日式宿舍改建的龍瑛宗文學館，將在8月25日開放。圖／新竹縣政府提供
新竹縣歷史建築北埔公學校日式宿舍改建的龍瑛宗文學館，將在8月25日開放。圖／新竹縣政府提供

新竹縣歷史建築北埔公學校日式宿舍改建的龍瑛宗文學館，將在8月25日開放，有結合古蹟與文學為主題的4場講座及2場文學走踏小旅行，邀請民眾認識台灣重要的文學家、跟著作家筆下去旅行。

縣長楊文科表示，擁有百年歷史的北埔公學校日式宿舍在2017年登錄歷史建築，縣府爭取獲客委會補助2500萬元修復，歷時三年竣工，亮麗轉身為龍瑛宗文學館，將在8月25日作家龍瑛宗110歲冥誕日開館。

文化局長田昭容表示，今年古蹟日以龍瑛宗文學館開館為起點，由清華大學台灣文學研究所以古蹟文學小旅行為主題策畫系列活動，邀請民眾認識及愛護文化資產。

首先登場的是「文學夢想的起點與徜徉：與客籍作家龍瑛宗相約在北埔公學校日式宿舍」4場講座，分別邀請龍瑛宗的孫女劉抒芳、客籍女詩人張芳慈、清大台文所名譽教授陳萬益及修復建築師王雅玄等4位講師，從作家、文學與建築等多元面相，深入淺出引領民眾認識出身北埔的客籍作家龍瑛宗與他的文學故事。

文學走踏小旅行在9月19、20日舉辦，邀請兩河協會理事長吳聲淼及清大台灣文學研究所教授王惠珍，帶領讀者實際走訪龍瑛宗、吳濁流2位文學家的生活環境與作品場景，感受作家筆下的家園風光和文學地景與時間的流變。

活動均免費，詳情可上文化局臉書竹縣GO藝思查詢，或洽詢電話03-5510201*605文化資產科。

歷史建築 北埔 古蹟

延伸閱讀

北埔百年日式宿舍變身龍瑛宗文學館 8/25開放參觀

台灣特色「借問站」走透透／太平老街「隆榮商店」 文學故居品茶香 物產聚集好厝邊

古蹟消防栓比率低 桃市：安全無虞

桃園古蹟不到一成有設消防栓？ 文化局喊冤

相關新聞

降妖者聯盟 虎尾中元祭揭幕

國內有「北基隆、東宜蘭、南虎尾」三大中元祭，其中雲林虎尾中元文化祭，將由8月19日登場的攝影比賽打頭陣展開系列活動。縣長...

周末逍遙遊／基隆懷舊風 日治建築陸續修復

基隆要塞司令部校官眷舍整修後開放，同期日式建築市長官邸、基隆要塞司令官邸也被列為市定古蹟，加上歷史建築七堵火車（前）站，...

周末輕旅行／奧萬大新闢親水區 「森林浴」更消暑

疫後振興國旅，林務局開放國人免費暢遊國家森林遊樂區1次，不用花大錢就能入山呼吸芬多精。南投縣奧萬大除有瀑布、吊橋、楓林區...

蘆竹、大溪關聖帝君誕辰遶境 花燈夜巡祈福

桃園市蘆竹區誠聖宮和大溪區普濟堂慶祝關聖帝君誕辰，昨天分別展開遶境祈福活動。市長鄭文燦、議會議長邱奕勝到誠聖宮扶轎啟動，...

嘉縣蒜頭大橋青花瓷設計 塔高20樓

嘉義縣首座景觀斜張橋，連接朴子市與六腳鄉蒜頭大橋改建工程，交通部納入生活圈道路交通系統補助，前年底開工，配合故宮南院意象...

愛玩橘／瀑布、綠竹林… 回嘉清涼一夏

艷陽高照，想遠離都市叢林熱浪，來一趟嘉義縣大阿里山區清涼秘境，在竹崎鄉與梅山鄉交界的圓潭自然生態園區，一次享受「圓潭」、...

北埔龍瑛宗文學館 8月25日開放參觀

新竹縣歷史建築北埔公學校日式宿舍改建的龍瑛宗文學館，將在8月25日開放，有結合古蹟與文學為主題的4場講座及2場文學走踏小...

太魯閣山月吊橋啟用

太魯閣國家公園內的山月吊橋昨天啟用。有百年歷史的山月吊橋，最早建於1914年，其間曾歷經3代，這次復建的第4代山月吊橋，...

八里沙雕、光雕16日開展 結合AR實境拍照更美

新北市八里左岸沙雕、光雕展將在8月16日開始展覽，今年以「液態之愛」、「光之憶」為主題，包含人在愛情中的各階段象徵，今年...

橘紅色花海隨風搖曳 阿里山射干菖蒲盛開形成迎賓花海

酷熱炎夏，讓人受不了！暑假安心旅遊上路，避暑勝地嘉義縣阿里山國家森林遊樂區成為熱門景點，園區射干菖蒲盛開，橘紅色花海隨風...

叫我第一名／卡滋爆米花 百變口味銷30國

從新北市起家的卡滋爆米花品牌，從2006年創辦至今已經14年，研發超過100種口味，不僅在台灣站穩腳步，也用代工方式走向...

美濃綠色保育 山羌農田現蹤

高雄市府農業局推動美濃里山計畫，鼓勵農友不施農藥與化肥友善耕作，目前有12處果園取得綠色保育標章認證，友善農田安裝自動相...

熱門新聞

礁溪老爺爆發百餘人疑食品中毒案 檢體驗出諾羅病毒

黎巴嫩爆炸化肥原料「硝酸銨」 台灣三大港區也有

礁溪老爺驗出諾羅病毒 業者致歉將提供後續協助

正妹醫師返鄉服務 男友醫生愛相隨調台東

員林風尚人文餐廳悄熄燈 石井屋逆勢操作登場

注意！台南一口氣新增8支測速桿估9月啟用 全市達百支

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。