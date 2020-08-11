聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣野外巧遇攝下「高砂蛇」 網友狂讚：中大獎！
台灣寶島蘊含豐富的自然資源，造就台灣多元的生態物種，許多野生動物數量稀少，卻美得令人讚嘆不已。一名網友就在社團貼出一張向前優游爬行的美蛇照，許多內行網友一看便認出是極具保育價值的「高砂蛇」，令人實在羨慕網友的好運氣！
一名網友在公開社團「野生蛇相」PO出照片，一條黑底、黃色菱格圖騰的長蛇遊走在草叢間，恰巧被路過網友拍下美麗身影，許多網友近看發現竟然是二級珍貴稀有保育類野生動物，令網友們直呼「太幸運了！」
根據「台灣國家公園」記載，高砂蛇又稱玉斑錦蛇，其特徵為頭頸部有3條黑色橫帶，身體有許多規則菱形黑斑，全長可達140公分。多棲息在混生林、針葉林等地，偏好在森林底層、濕地附近活動，日夜皆會活動，於嘉義以北及花東海拔1000至2000公尺山區有零星紀錄，唯數量不多。
照片一出便點亮網友們的雙眼，許多內行網友定睛一看就直呼「中大獎了！」，有人就留言說「運氣很好」、「是高砂蛇！已羨慕」、「這真的超美」、「好幸運啊！」、「課本沒有教過的美蛇！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言