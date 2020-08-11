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台灣野外巧遇攝下「高砂蛇」 網友狂讚：中大獎！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在野外巧遇台灣二級保育類動物「高砂蛇」，圖為示意圖，非高砂蛇。圖片來源／ingimage
一名網友在野外巧遇台灣二級保育類動物「高砂蛇」，圖為示意圖，非高砂蛇。圖片來源／ingimage

台灣寶島蘊含豐富的自然資源，造就台灣多元的生態物種，許多野生動物數量稀少，卻美得令人讚嘆不已。一名網友就在社團貼出一張向前優游爬行的美蛇照，許多內行網友一看便認出是極具保育價值的「高砂蛇」，令人實在羨慕網友的好運氣！

一名網友在公開社團「野生蛇相」PO出照片，一條黑底、黃色菱格圖騰的長蛇遊走在草叢間，恰巧被路過網友拍下美麗身影，許多網友近看發現竟然是二級珍貴稀有保育類野生動物，令網友們直呼「太幸運了！」

根據「台灣國家公園」記載，高砂蛇又稱玉斑錦蛇，其特徵為頭頸部有3條黑色橫帶，身體有許多規則菱形黑斑，全長可達140公分。多棲息在混生林、針葉林等地，偏好在森林底層、濕地附近活動，日夜皆會活動，於嘉義以北及花東海拔1000至2000公尺山區有零星紀錄，唯數量不多。

照片一出便點亮網友們的雙眼，許多內行網友定睛一看就直呼「中大獎了！」，有人就留言說「運氣很好」、「是高砂蛇！已羨慕」、「這真的超美」、「好幸運啊！」、「課本沒有教過的美蛇！」

保育類野生動物 國家公園 濕地

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