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彰化王功漁火節新亮點 7款樂活輕旅行
「2020王功漁火節」8月15、16日登場！今年除了王功海洋音樂會、祈福嘉年華、絢麗煙火秀、千人烤蚵趣、王功光影燈祭等活動外，還推出樂活輕旅行及刮刮樂雙重送；為有效紓解交通，縣府呼籲民眾多利用接駁車。
縣長王惠美說，連續舉辦16年王功漁火節，博得「北貢寮、中王功、南墾丁」音樂季的美譽，歡迎全國鄉親相揪來聽音樂、吃鮮蚵、賞煙火 。
海洋音樂會首日有陳昇與新寶島康樂隊、金曲獎最佳新人ØZI、廟會動感女神曾甜、快嘴饒舌女歌手呆寶靜、彰化樂團宋德鶴演出，第二天則有彰化藝人陳隨意、新生代創作嘻哈屁孩、流行音樂男歌手Morrison馬仕釗、人氣歌手李嫣，以及金曲獎最佳台語專輯獎茄子蛋壓軸表演。
王惠美說，往年最受歡迎的「千人烤蚵趣」，今年大幅增加名額，總共分為18梯次每梯次35組，可提供近4000人參加，7日下午3點開放網路報名。
今年創新亮點「樂活輕旅行」，規畫共7款在地特色十足的海陸兩棲旅遊路線，民眾可以體驗一日漁夫、放牧畜牧場樂趣、搭乘全台唯一的海牛等多元活動，在8月10日上午10點開放網路報名。
刮刮樂雙重送是結合王功美食地圖合作店家，消費滿200元即可兌換刮刮券，還可參加海洋音樂會摸彩，獎項包括Gogoro、Iphone SE 、Switch lite、掃地機器人、氣炸鍋等。
活動期間，每日9點至晚上11點提供定點免費接駁車服務。彰化火車站至王功福海宮也有直達專車，相關資訊可上活動官網查詢。
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