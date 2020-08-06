鄉野奇譚／媽祖託夢遶境 信徒趕工大支香

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣報導
烈日當空，大支香軍團陪伴信徒黃谷江（右），一路扛著重達40公斤大香來回走完500公里行程。圖／大支香軍團提供
烈日當空，大支香軍團陪伴信徒黃谷江（右），一路扛著重達40公斤大香來回走完500公里行程。圖／大支香軍團提供

白沙屯媽祖已回鑾安座，9天行程不乏許多感人的信仰故事，其中最引人入勝的應算是「北港大支香」的傳奇，從媽祖託夢到親手製作40多公斤的大支香，更感人的是大熱天，信徒黃谷江扛著大支香來回徒步500公里，完成媽祖託付的神聖任務，只為求得福降台灣、全民平安。

這段人神感應的故事起源於10年前，雲林縣北港鎮女子馬瑋伶，是媽祖虔誠信徒，當年和媽祖1次心靈感應，促成好友一起完成製作大支香的神奇任務，「大支香軍團」每年徒步進香，成為最耀眼的香燈腳。

馬瑋伶表示，龍鳳大香每支高7尺2、重40餘公斤，每支造價約10萬元。媽祖曾對她說「製香像走人生坎坷路，須靠雙手一層一層抹，最後方得滿園香」，她以此信念製香，為自己也為眾人祈福。

馬瑋伶說，大香通常在白沙屯媽祖來的前一年中秋節開始製作，最後再由大師黃志偉綵繪龍鳳花鳥祥獸，約需半年才能完成，今年疫情進香停辦，媽祖託夢質問為何不彩繪上色，夢中她向媽祖解釋「疫情關係，進香停辦」，媽祖卻回說「要畫！」

原以為只是夢，不當一回事，沒想到今年農曆2月媽祖又兩度託夢「要妳畫，你怎都沒畫！」過了1個多月，媽祖4度來夢裡，略有慍色說「不是叫妳趕快畫，否則來不及用了」。她前往拱天宮擲筊請示大香是否要上畫，得了3聖杯，趕緊回北港請大師彩繪上色。

大支香軍團帶著7支大香，黃谷江1人承擔扛香重任，來回全程9天8夜500公里，燒完1支換1支，體力和毅力大挑戰，汗流浹背到舉步維艱，黃谷江笑說，「陪媽祖走，愈走愈輕鬆，只要大家平安就好！」

白沙屯媽祖 北港 疫情

延伸閱讀

媽祖四度託夢催！一支大香告訴你人算不如天算

城隍爺生南投三地遶境出巡 林明溱：疫情不要再來

浩天宮漢白玉媽祖開光點眼 造價300萬元

蔡英文參拜旗山天后宮 感謝媽祖庇祐國泰民安

相關新聞

愛玩橘／屏東勝利星村 體驗新眷村文化

屏東縣有山有海、生態豐富、族群多元，屏東縣府交旅處推出屏東專屬「藍、黃、綠、橙、紅、粉」六色旅遊，其中最暖的「橙」蘊含屏...

媽媽祖四度託夢催！一支大香告訴你人算不如天算

白沙屯媽祖已回鑾安座，圓滿彌補了原本因疫情延期的進香行程，9天進香中不乏許多感人的信仰故事，其中最引人入勝的應算是「北港大支香」的傳奇。

周末逍遙遊／花蓮豐濱麻糬洞 圓滾宛如March車

夏天的太平洋海水正藍，花蓮台11線海岸景致絕美，其中，位於豐濱鄉的石門海蝕洞，因電影「沉默」取景爆紅，遊客暱稱為「麻糬洞...

到南投追星 5大祕境深度觀星

2020南投星空季開跑，因應疫情，以小旅行模式限制參加人數，8月至10月推出6梯次星空小旅行，主打專業級天文望遠鏡設備，...

沙灣Villa 基隆要塞司令部眷舍開放

基隆市昔日要塞司令部校官眷舍整修完成，今天起試營運開放民眾參觀。眷舍位在目前中正區公所對面，早年臨大沙灣海水浴場，基市府...

鄉野奇譚／媽祖託夢遶境 信徒趕工大支香

白沙屯媽祖已回鑾安座，9天行程不乏許多感人的信仰故事，其中最引人入勝的應算是「北港大支香」的傳奇，從媽祖託夢到親手製作4...

周末輕旅行／外埔忘憂谷 台中版伯朗大道

台中市外埔忘憂谷是電影「盜命師」的取景場地，景色如畫，不論是金黃色的稻浪，還是一望無際的花海，都令人驚豔，安排1、2天行...

阿古瓦兩路線探秘 走訪北市百年古蹟蓄水池

北市府規畫「阿古瓦秘境之旅」，最大亮點就是參觀百年古蹟「觀音山蓄水池」，不僅是台北最古老蓄水池，也為自來水園區「台北水道...

金門蔡復一畫像修復 複製掛軸贈宗親會

金門的「蔡復一畫像」上月被文化部公告成為離島第一件國家重要古物，金門縣長楊鎮浯昨將公告正本親自送達蔡厝蔡氏家廟，並將2幅...

周末逍遙遊／金門「沙美摩洛哥」 旅人驚艷

受到新冠肺炎疫情影響，民眾無法出國趴趴走，只能轉往國內旅遊，但是來金門旅遊可不只是看古厝與碉堡，還可以看到有異國風情的「...

愛玩橘／藥房、米廠… 看新化老屋修復

台南新化區入選交通部觀光局經典小鎮，地方正在推動「新化老屋生活故事博物館」計畫，目前已有長泰西藥房、晉發碾米廠、台灣棒球...

桃捷G07站開挖 日治二爪磚、清代鐵道遺構現蹤

桃園捷運綠線G07（桃園）站區陸續挖到疑似考古遺址，包含日治時期的二爪磚及疑為清代鐵道遺留的鵝卵石排列，經文資委員現勘已...

熱門新聞

百輛露營車開進武陵農場大草原 民眾批帶頭違法

台南衛生局長爆婚外情 因健康因素請辭獲准

進出南科注意！ 這支「會轉向」測速照相桿本月啟用

台南衛生局長提前半月離職 除捲婚外情風波還有這原因

國內首座空中彩虹自行車道近期啟用 車友驚艷

彰化縣新增5支測速桿 花壇中山路測速桿近日已開張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。