鄉野奇譚／媽祖託夢遶境 信徒趕工大支香
白沙屯媽祖已回鑾安座，9天行程不乏許多感人的信仰故事，其中最引人入勝的應算是「北港大支香」的傳奇，從媽祖託夢到親手製作40多公斤的大支香，更感人的是大熱天，信徒黃谷江扛著大支香來回徒步500公里，完成媽祖託付的神聖任務，只為求得福降台灣、全民平安。
這段人神感應的故事起源於10年前，雲林縣北港鎮女子馬瑋伶，是媽祖虔誠信徒，當年和媽祖1次心靈感應，促成好友一起完成製作大支香的神奇任務，「大支香軍團」每年徒步進香，成為最耀眼的香燈腳。
馬瑋伶表示，龍鳳大香每支高7尺2、重40餘公斤，每支造價約10萬元。媽祖曾對她說「製香像走人生坎坷路，須靠雙手一層一層抹，最後方得滿園香」，她以此信念製香，為自己也為眾人祈福。
馬瑋伶說，大香通常在白沙屯媽祖來的前一年中秋節開始製作，最後再由大師黃志偉綵繪龍鳳花鳥祥獸，約需半年才能完成，今年疫情進香停辦，媽祖託夢質問為何不彩繪上色，夢中她向媽祖解釋「疫情關係，進香停辦」，媽祖卻回說「要畫！」
原以為只是夢，不當一回事，沒想到今年農曆2月媽祖又兩度託夢「要妳畫，你怎都沒畫！」過了1個多月，媽祖4度來夢裡，略有慍色說「不是叫妳趕快畫，否則來不及用了」。她前往拱天宮擲筊請示大香是否要上畫，得了3聖杯，趕緊回北港請大師彩繪上色。
大支香軍團帶著7支大香，黃谷江1人承擔扛香重任，來回全程9天8夜500公里，燒完1支換1支，體力和毅力大挑戰，汗流浹背到舉步維艱，黃谷江笑說，「陪媽祖走，愈走愈輕鬆，只要大家平安就好！」
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