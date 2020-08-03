第一桶金／阿華師賺「慢錢」 做茶當興趣

「阿華師茶業」全國知名，今年52歲的創辦人戎建民僅高中畢業，沒繼續升學；他在南投盧山吉峰茶廠學做茶，並到食品廠學食品研發製作概念，創業15年，內銷外還成功插旗全球近20個國家，打下茶業事業版圖。

戎建民祖籍山東，父親隨國軍來台在南投仁愛鄉落地生根。他說，開始學做茶每天認真做筆記，從粗重工作掃地、收器具、到茶園載茶菁、施肥、農藥、剪枝等都踏實完成，老闆看他工作認真，第2年就教他製茶。

戎建民認真學習發現「做茶」很好玩，不同氣候、溫度甚至露水，都會影響茶香、氣味，不能馬虎；他學製茶第3年參加烘茶比賽，就得到優良名次。

他也學茶園管理，盧山茶園占地約七甲，以人力犁田很費工，但好處是可以斷根、鬆土，蚯蚓、好菌都在，老闆堅持不用除草劑，全區除完草要半個月，另一頭雜草又冒出來，得再重頭來；「雖然很辛苦，但茶的品質實在、健康」，這也啟發他製作有機茶構想。

戎建民1997年轉到台中謀職，在食品廠「有機園」擔任烘焙廠員工，接著再以「阿華師」名號，在購物台賣台灣茶，創下40分鐘狂銷2880斤茶葉的驚人紀錄。

戎建民從此創立「阿華師茶業」，初期以賣茶原料為主，他看準泡沫紅茶店商機，但鎖定一家連鎖店拜訪，卻直到第4度才見到老闆，第5度談到凌晨2時才談成生意。

戎建民分享說，社會新鮮人要找到自己興趣，「做賺錢的事只能做一陣子，做喜歡的事可做一輩子」；另要把握發展興趣，學賺「慢錢」，腳踏實地。