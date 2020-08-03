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「爽花農遊券」宜蘭特搜地圖！20大超人氣旅遊點有吃又有玩

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圖／DailyView網路溫度計
圖／DailyView網路溫度計

農遊券幸運兒用起來～

為了振興農業旅遊產業，農委會推出500萬張農遊券，鼓勵大家參與休閒農業旅遊，購買國產農產品，趁著暑假期間，不少人早就計畫好帶著農遊券出遊。

今天的DailyView網路溫度計也將透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，幫大家蒐羅宜蘭20大超人氣的旅遊景點，要是還不知道到手的農遊券要怎麼使用，不妨參考看看囉！

image source:kmlcf

導言

第10名：菌寶貝博物館

﻿地址：宜蘭縣宜蘭市梅洲一路22號

菌寶貝是台灣第一座以微生物為主體的教育觀光工廠，讓大家來到這裡可以認識生活週遭的微生物～

在博物館裡面可以看到很多跟菌類有關的專業知識，還能看見各式各樣菌在生活上的應用，是一間打造與微生物互動的博物館。

image source:families.lym.gov

第9名：勝洋休閒農場

地址：宜蘭縣員山鄉八甲路15-6號

勝洋休閒農場園區裡佈置得相當完美，規劃也很完善，園區內有水草商店、水草DIY和水草養殖場空間。

除此之外還有有釣魚、竹筏和戲水區，來這裡不僅可以開心取景拍照，還能體驗溫泉魚泡腳、划船和生態瓶DIY，算是一個讓人心曠神怡的好去處。

image source:families.lym.gov

第8名：潭酵天地

地址：宜蘭縣礁溪鄉龍潭村彰福路25號

佔地2000多坪的潭酵天地，室內空間設計得很夢幻，一進去就會讓人眼睛一亮，雙層透明迴旋溜滑梯讓好多人愛不釋手！

在專人引領下，你可以參觀全台最透明的製醋工廠，還有健康果醋可以免費試喝，隨手一拍都是好看的網美取景喔～

image source:travel.yilan

第7名：橘之鄉蜜餞形象館

地址：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路33號

不少去過的網友都異口同聲表示，這裡實在是好吃又好玩，不僅可以認識到蜜餞的一切，還可以免費享用他們準備的金棗茶和蜜餞，用心的造景和裝潢，尤其建築上直接有棵金棗樹的造型吸睛又可愛，非常適合帶著小孩或是親朋好友，放假時來這邊走走看看消磨時間。

image source:travel.yilan

第6名：博士鴨觀光工廠、店家

地址（觀光工廠）：宜蘭縣五結鄉福興村新五路1-1號

鴨賞是宜蘭最具代表性的名產，宜蘭也是台灣養鴨發源地，博士鴨堅持選擇最好的原料，使用「宜蘭櫻桃鴨」製作全系列鴨肉調理食品，受到許多饕客喜歡。

博士鴨觀光工廠有DIY教室，像是彩繪鴨、彩繪蛋、鹹蛋製作、美食製作可以體驗，二樓設有研發中心，當然也能參觀工廠製程，了解製作鴨賞的過程，除了觀光工廠之外，其他單純賣產品的博士鴨各大店面也可以使用農遊券喔！

image source:dr-duck

第5名：羅東林業文化園區「森藝一、二館」

地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路124巷19之3號

羅東林場被規劃成羅東林業文化園區，園區裡有貯木池、森林鐵路、火車頭等，非常多的綠樹和綠蔭能讓來客心情放鬆。

森林鐵路和竹林車站更是網友認證最經典好拍的景點，偌大的園區走走看看十分舒暢，其中的「森藝館」是早期貯木和檢尺人員的宿舍，是非常有日式風情的建築。

image source:forest.gov

第4名：香格里拉休閒農場

地址：宜蘭縣冬山鄉大進村梅山路168號

四面環山的香格里拉休閒農場下方就是宜蘭著名的梅花湖，這裏風光明媚，天氣好的時候可以遠眺整個蘭陽平原。

在這裡可以感受到農村生活的簡樸快樂，到了晚上還能看見螢火蟲，也可以放天燈，享受林野間的原始趣味。

image source:travelking

第3名：那山那谷休閒農場

地址：宜蘭縣南澳鄉金洋路2號

那山那谷位在宜蘭縣南澳最深山的村落，在泰雅語裡是「我的家」的諧音，綠水藍天與油亮草地，都讓它增添了世外桃源的感覺。

這裏被群山和溪水環繞，一年四季的景致都美到不行，完全就是一個遠離塵囂的世外桃源，可以在這裡親近大自然，不只可以在這邊體驗寬廣的露營場，還能體驗漂流、溯溪活動。

image source:nsng

第2名：蘭楊蟹莊

地址：宜蘭縣頭城鎮頭濱路3段110號

位在頭城濱海公路旁的蘭楊蟹莊，和一般釣蝦場很不一樣，堅持不添加藥物養殖泰國蝦，發展成觀光旅遊之後受到許多網友的歡迎。

不僅體驗釣蝦的樂趣，還能就地烤蝦DIY，懶的話也可以享受他們提供的代客料理服務，餐廳外還有免費的兒童遊戲區可以讓小孩放電，非常適合親子同遊。

image source:abic

第1名：斑比山丘休閒農場

地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號1樓

位在宜蘭冬山的斑比山丘有「台版奈良」的稱號，在這裡可以近距離接觸與餵食小鹿，玩累了還能坐下來喝咖啡享受下午茶。

因為這裡的鹿們被照料得很好，親人且溫馴，近期成為網路超夯的打卡景點，跟動物來場療癒交流，加上綠色的草地、藍藍的天，還不趕快出發享受一番！

image source:walkerland

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年08月04日至2020年08月02日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『宜蘭可以使用農遊券的各大旅遊地』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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