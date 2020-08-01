造價千萬東港王船開光點晴 遊客驚嘆雕工精緻彩繪華麗

屏東縣東港迎王祭是文化部指定的國家重要民俗活動，並獲頒國家重要無形民俗文化資產證書；三年一科的王船祭明年登場，動員近百名工匠和民俗彩繪師、耗時5個月打造的辛丑正科東港東隆宮王船日前完工，廟方今天依古禮舉辦開光點睛儀式，「王船大爺」供奉在王船寮供信眾參拜。

東隆宮三年一科的王船祭將在明年農曆9月間登場，經過開光點睛的王船，供奉在王船寮直到舉行王船祭典；這個傳承300多年的迎王平安祭典，「燒王船」壯觀場面已成為全國矚目的民俗盛典，不僅是大東港地區居民的全民運動，還被稱是「一生一定要參與一次的民俗活動」。

東隆宮王船為泉州式仿古官船，以檜木、柳安木及楠木打造，長約45尺、寬約12尺，船上有士兵、僕人及牛、羊、豬、犬等家畜，還有臥室、廚房、牛柵、雞寮、羊舍等，雕工精巧細緻，彩繪圖樣以代表尊貴吉祥的龍鳳圖案、歷史故事和傳奇神話人物為主；廟方表示，從龍骨開斧到彩繪完成，歷時5個月，由在地造船師傅輪流建造，造價千萬元。