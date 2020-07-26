台南永安宮大師門神彩繪修復 宮娥皺紋滿臉瞬間回春

台南市白河區永安宮的門神彩繪，登錄為台南市重要文物的「一般古物」，因長期使用劣化嚴重，經委託台南藝術大學進行兩年的專業修復，目前已恢復昔日風彩采，連原本長了「皺紋」的宮娥，經過「拉皮」，也回春了起來。

台南市文化資產管理處表示，永安宮的門神作品是府城著名的神繪大師潘麗水的作品，包括三川殿明間的「尉遲恭」、「秦瓊」，與次間的「太監」、「宮娥」，共計6件，2017年7月登錄為一般古物，台南市雖然保存不少潘麗水的作品，但永安宮的作品是大師彩繪生涯成熟高峰時期所繪，面容生動豐富、鬍鬚分明細緻，衣飾紋路刻畫入微，堪稱代表作。

永安宮門神繪製於民國59(1970)年，至今已有半百歷史，由於宮廟面向東方，門神彩繪長期受太陽直射等因素影響，日漸劣化，出現皺縮、汙漬、起甲與剝落等。2018年經文資處輔導，由廟方委託南藝大進行門神修復計畫，今年7月修復完成。

文資處指出，修復過程中，從紅外線下可清楚發現左次間門神「宮娥」在構圖時經過較大幅度的修改；「宮娥」鼻子下緣向上調整了約略1至2公分，嘴唇則向上調整了2至3公分，且放大約2倍的大小。由此可見潘麗水對於女性神祇的用筆細膩，在端莊的體態和秀美的臉龐襯托之下，展現出東方女性雍容典雅的氣質。