台東太麻里聯合豐年祭防疫 今年不開放參與

台東太麻里鄉排灣族加拉班、利里武、大麻里和拉加崙等4部落昨天舉辦聯合豐年祭，今年疫情影響規模不如以往，但不減族人熱情，大家手牽手跳團體舞，也有傳統競技炒熱氣氛，同時不忘防疫，讓豐年祭安全又健康。

即日起至8月底止，台東縣各鄉鎮原住民部落陸續舉辦豐年祭，受新冠疫情影響，今年各部落豐年祭原則不開放遊客參與提醒大家注意。

太麻里鄉排灣族加拉班、利里武、大麻里和拉加崙等4部落聯合豐年祭昨天在部落活動中心舉行，由耆老率領族人「謝神」祈福儀式後，隨即展開各項活動與表演。首先登場的是傳統歌舞邀約，各部落族人到場中央手牽手，隨歌聲起舞。大家聚在一起歌舞，象徵傳承、聯絡情誼。

活動中安排各項傳統競技比賽，包括搗篩小米、射矛、鋸木材、兒童角力、頂小米等等，讓各部落派出精英中的精英，試圖為個人拿下最高榮譽，比賽中趣味橫生。

鄉長王重仁表示，豐年祭是部落每年重要的慶典，不少旅外族人會回來參加，為了大家的健康，防疫工作還是不能馬虎。