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東勢公學校宿舍蛻變 台中客家故事館啟用

聯合報 / 記者余采瀅／台中報導
台中客家故事館昨天揭牌，將作為大埔客家教育資源平台。記者余采瀅／攝影
台中客家故事館昨天揭牌，將作為大埔客家教育資源平台。記者余采瀅／攝影

台中客家故事館為日據時期東勢公學校宿舍，建於1921年，對東勢教育與發展具有重要意義，台中市爭取中央客委會補助，加上自籌款共投入800萬元，打造「台中客家故事館」，昨天揭牌啟用，將作為客家教育資源平台，以動畫、光雕、擴增實境等數位科技，帶領民眾體驗客家文化

中市府教育局、台中市文化資產處及東勢國小提出「台中市歷史建築原東勢公學校宿舍修復工程案」，2018年12月完成，為配合整體考量，市府向客委會爭取補助改善內部設施，成立「台中客家故事館」，由中央補助624萬元，市府自籌經費176萬元，總經費800萬元，今年4月完工，作為大埔客語教學與發揚的傳承基地。

台中市副市長陳子敬表示，台中山城是全市最多客家人的聚落，也是客家大埔語系人口最多地方，客家文化傳承需要中央和地方政府共同努力，配合東勢客家文化園區7月5日重新開園，市府提升軟、硬體建設，將客家文化發揚光大，同時發展地方觀光。

台中市客委會主委江俊龍說，故事館以「客家天地人傳說故事」為主軸，將朴仔籬社、軍工匠首、東勢巧聖仙師廟公館等對東勢發展史的影響，及台中客家族群源流等納入展示、呈現人文風貌，讓在地學校充分利用園區資源，也邀請全國遊客到台中，體驗客家文化之美。

台中客家故事館坐落於東勢第五橫街12、14 號，是東勢地區教育與發展的重要歷史足跡，更是鄉親生活情感與記憶的處所，藉由動畫、光雕、擴增實境等數位科技與民眾互動交流，推動客家文化永續發展。

客家文化 台中市 客委會

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