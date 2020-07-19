參山處推3條新遊程：南庄、谷關、梨山部落遊

疫情趨緩，交通部觀光局參山國家風景區管理處規畫3條深入原住民部落的新遊程，分別在南庄地區、谷關地區與梨山地區，邀請學者、專家與旅行社業者實際體驗，調整後將與旅行社合作上架，希望能帶給民眾新的旅遊體驗。今年也首次透過網路，向民眾行銷推廣部落觀光及原民好物。

參山處為協助轄內原住民投入部落觀光產業相關的經濟發展，輔導團隊與部落業者一同進行產品升級、包裝設計與開發手工藝DIY產品，共產出11件伴手禮與8件新的DIY產品，希望能帶來產值。

「原住民族部落觀光產業輔導暨部落人才培訓計畫」線上成果展，讓民眾先認識轄區內的原住民業者，進而可參與成果展的有獎徵答，搶答成功即贈送DIY材料包。 圖／參山處提供

參山處表示，今年「原住民族部落觀光產業輔導暨部落人才培訓計畫」於7月17日至31日推出線上成果展，結合生產現場的360度環景拍攝、DIY教學影片與線上購物的設計，邀請民眾在7月18日至20日參與票選最佳業者活動，並可以參與成果展的有獎徵答，搶答成功即贈送DIY材料包。

活動詳情可上參山國家風景區管理處臉書粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/trimnt/。