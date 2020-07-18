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抬頭就有絕美「幻日環」 氣象局：全台今天都有機會看到

珠寶設計廖文良跨界台中藝博 吳寶春蒐藏「印象粉彩」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
世界冠軍麵包大師吳寶春（左）因市集主題有共鳴，他的麵包經常採用台灣水果入餡，當埸下訂收藏廖文良「印象粉彩」作品。記者喻文玟／攝影
世界冠軍麵包大師吳寶春（左）因市集主題有共鳴，他的麵包經常採用台灣水果入餡，當埸下訂收藏廖文良「印象粉彩」作品。記者喻文玟／攝影

第8屆「2020 ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」7月16日至7月19日(日)，在台中日月千禧酒店盛大登場。今年展會主題「空間向度：雕塑賞遊」，以深化台中藝博做為台灣雕塑重要展會之目標，這次展場有60間國內外畫廊齊聚台中，跨日月千禧酒店7至11樓，展出油畫、雕塑、水彩、複合媒材等精彩多元作品，當中更邀請享譽國際的珠寶設計師廖文良同跨界參與。

文化部蕭宗煌務次長表示，「台中藝博是台灣藝術發展史一部分，Taiwan can help,Taichung we can！」開幕式當日吸引眾多嘉賓、藏家、媒體親臨，包括社團法人中華民國畫廊協會理事長鍾經新、立法院副院長蔡其昌、國父紀念館館長梁永斐、台灣美術館館長林志明、台灣藝術大學校長陳志誠、台中市政府文化局長張大春、世界麵包冠軍吳寶春…等。

今年焦點是藝術家廖文良，他在珠寶領域擁有超過30年的經驗，繼2016年在首都藝術中心發表新書《那ㄧ葉。有囍事》呈現繪畫／珠寶／詩詞三位一體創作，並連結AR科技來呈現動畫表現，展現在多面向之新藝術上的無比才能，打開觀者既有的認知世界，讓眾人印象深刻。

2020年廖文良的藝術創作更帶來嶄新的五感逆襲！《太湖石。載太極》運用太湖石的「縐、瘦、透、漏」四大特點，輝映他的創作四大象限―珠寶、繪畫、裝置藝術以及詩詞，作品巧妙地遊走各種不同媒介與向量，將能量層疊堆起，構築全新藝術語彙，與創作精神相互融合，以達不可預測的美好境界。

廖文良說，中國四大奇石之一「太湖石」可看到不斷變化的無限世界，他似離而合的遠近揉合感性詩意與理性思維，又如太極的虛實相生、動靜相合，令人讚嘆。藝術家黃河說：「藝術家以鄕村即景顯示不忘初衷又以太湖石的象徵意涵為追求夢想，新古典主義寫實的人間，配上表現主義瑰麗天際，為人生劃出無限的可能！」

「台中藝術博覽會」主打藝術走進生活，展開空間、環境、城市的美學對談，體會存於心的感動，觸碰表於情的真實，廖文良在充滿創意的自我表達中，成為一股美學力量，由內而外，提升公眾藝術品味。盛夏之際帶來第一場線上與實體並行的飯店型藝術博覽會，誠摯邀請海內外的藏家與廣大的藝術愛好者，一同親身參與這場國際藝術盛會。

第8屆「2020 ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」今年名人齊聚，國際娛樂董事長張淯（左起）、世界麵包冠軍吳寶春、珠寶設計大師廖文良、當舖狀元秦嗣林，一同響應。記者喻文玟／攝影
第8屆「2020 ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」今年名人齊聚，國際娛樂董事長張淯（左起）、世界麵包冠軍吳寶春、珠寶設計大師廖文良、當舖狀元秦嗣林，一同響應。記者喻文玟／攝影

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