守護基隆海豹岩 鳥會決自力

聯合報 / 記者游明煌／基隆報導
申請海豹岩自然紀念物無下文，基隆鳥會決自力守護。圖／基隆鳥會提供
申請海豹岩自然紀念物無下文，基隆鳥會決自力守護。圖／基隆鳥會提供

基隆海豹岩成為熱門打卡旅遊景點，但常有人爬上去拍照，因乏人管理也引發安全問題。基隆鳥會為讓公權力能夠進入管理，向基隆市政府提報海豹岩為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物，但已快2年仍無消息，鳥會宣布16日起，請八斗子居民及志工進行守護，避免可能步入和象鼻岩一樣的窘況，市府表示，此處正在研議整體如何規畫發展，而非單純設為自然紀念物。

基隆鳥會表示，將提撥5萬元作為八斗子居民及志工守護海豹岩的臨時工資，工作內容包括提供遊客當天潮汐表、發放「海豹岩的故事」摺頁及勸導不要觸摸海豹岩等。

基隆鳥會理事長鄭暐說，近年媒體及網路的大肆宣傳下，大坪潮間帶及海豹岩可能步入和象鼻岩一樣的窘況，在沒有有效管理的情形下，已出現生態大量被破壞及層出不窮的遊客意外事件發生。已向基市府提報海豹岩為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物，但快2年審查進度還是無聲無息。

2018年提報海豹岩為自然紀念物時擔任基隆鳥會理事長的沈錦豐指出，海豹岩的出現無疑是八斗子漁村再生的一大希望，依照目前的動線，前往海豹岩及大坪潮間帶的唯一路線就是經過八斗子漁村旁，因此，唯有團結的八斗子漁村，才有動能將大坪海岸及海豹岩永續經營。

基隆 象鼻岩 潮間帶

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