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北市「天下第一攤」評選 烤布蕾再抱2大獎

聯合報 / 記者楊正海／台北報導
索菲烤布蕾抱走「世界美食大賞」金賞獎、網路票選人氣獎。記者曾原信／攝影
索菲烤布蕾抱走「世界美食大賞」金賞獎、網路票選人氣獎。記者曾原信／攝影

台北市市場處每年舉辦「天下第一攤」評選活動，今年分為生鮮雜貨、花卉百貨、在地小吃、世界美食大賞等四大類，各類取三名外加網路票選人氣獎，共產生13座金賞得主。其中，水源市場的甜點索菲烤布蕾，去年奪下崛起新市力的金賞獎，今年又抱走世界美食大賞金賞獎和網路票選人氣獎，成了人氣王。

評審認為，索菲烤布蕾的甜點選材用料，不輸飯店水準；老闆兼店長許庭瑄說，連兩年獲獎，很感謝她的團隊，烤布蕾食材很簡單，只有蛋、鮮奶、鮮奶油、香草豆莢、砂糖共5樣，用的大溪地香草豆莢，一公斤要3萬元，雖然成本很高，但在市場賣得很平價，讓大家在傳統市場也能吃到很高級的法式甜點。

「世界美食大賞」金賞獎華山市場合掌村。記者曾原信／攝影
「世界美食大賞」金賞獎華山市場合掌村。記者曾原信／攝影

「世界美食大賞」金賞獎士東市場韓真味。記者曾原信／攝影
「世界美食大賞」金賞獎士東市場韓真味。記者曾原信／攝影

今年特選的世界美食大賞得主，還有華山市場人氣店家合掌村頂級十二貫握壽司、以及士東市場韓貞味的海鮮煎餅。年度生鮮雜貨類鑑賞，分別是士東市場華新牧場的生鮮豬肉、大直市場8號極品海鮮、士東市場饗聚食品小舖。

至於花卉百貨類，得獎攤商分別是西湖市場潘美伶手作工坊的編織材料包、水源市場巧藝斗八的布藝創作包包、士東市場任何故事館的台灣原創品牌及創作者寄售作品。

在地小吃類美食也頗受注目，得主包括士東市場客家莊的客家鹹湯圓、銷魂焢肉、回甘苦瓜；西寧市場味邨燒臘店的台灣鹽水雞，以及安東市場136海鮮麵。

台北市市長柯文哲（左二）頒發台北市場節「天下第一攤」各獎項給台北市各優良傳統市場攤販，柯文哲看到烤布蕾時表示常常看過。記者曾原信／攝影
台北市市長柯文哲（左二）頒發台北市場節「天下第一攤」各獎項給台北市各優良傳統市場攤販，柯文哲看到烤布蕾時表示常常看過。記者曾原信／攝影

柯文哲致詞指出，「天下第一攤」是每年傳統市場節的重頭戲，不只有好吃，還包括環境、服務，所以被評選出來的得獎者都很不容易，也是一種肯定。

甜點 海鮮 柯文哲 壽司 小吃 傳統市場

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