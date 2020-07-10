聽新聞
test
0:00 / 0:00

塔山電廠彩繪煙囪 金門新地標

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門報導
金門塔山電廠工務所機電經理李正俊表示，這是金門首次進行彩繪煙囪，電廠請知名畫師協助彩繪，預計11月可完工。記者蔡家蓁／攝影
金門塔山電廠工務所機電經理李正俊表示，這是金門首次進行彩繪煙囪，電廠請知名畫師協助彩繪，預計11月可完工。記者蔡家蓁／攝影

金門的塔山發電廠近期正在擴建新機組，原本的煙囪也由2座增為3座，其中畫著風獅爺的9、10號新機組煙囪近日已經完成，其他2座煙囪，未來會分別畫上水獺和鱟、戴勝和冬季候鳥鸕鶿，3座煙囪預計11月完成彩繪，未來可望成為金門的新地標。

台電金門塔山發電廠位在水頭碼頭附近，原本只有紅白相間的2座煙囪，稍嫌單調；如今設置第3座煙囪，塔山電廠去年辦煙囪彩繪設計競圖，最終票選出3張作品，由金門吉祥物風獅爺、水獺、縣鳥「戴勝」的圖案勝出。

塔山電廠工務所機電經理李正俊表示，這是金門首次為煙囪彩繪，特地邀請了知名的畫師張峰瑞等人協助，從4月6日開始進行，預計11月初完工，工期大約210天，總工程款1500萬。

土木工程師許達偉透露，煙囪高達62公尺，高空彩繪最怕遇上風力強勁，這次不用傳統鷹架與洗窗的垂吊平台，改從加拿大引進高架工作平台，使用螺旋齒輪升降，類似像遊樂場的「大怒神」設施，比較穩定安全，不會隨風搖晃，適用於高樓層作業。

彩繪團隊有6人同時作業，先上底漆，最後是上面漆，採用最好的樹脂油漆，最少能撐10年。畫師張峰瑞說，將圖等比例放樣到煙囪上最困難，初期彩繪放樣要從各角度不斷調整，才能將煙囪彩繪做到完美。他騎著機車到處遠眺煙囪，最後才畫好底圖。

本來是畫電影看板，後來才改行畫煙囪的張峰瑞說，電影看板是平面，畫起來很簡單；煙囪圓形有弧度，難度增加不少。他曾畫過高250公尺的煙囪，金門這3座煙囪只有62公尺，還算容易。

金門 風獅爺 電影

延伸閱讀

金門航空之爭再起？汪建勳拿出預查核定書喊告

發現首例牛結節疹案例 農委會：將暫停金門牛輸台

金門牛結節疹撲殺23牛 縣府：不排除傳染源來自大陸

金門首度驗出甲類傳染病牛結節疹 23頭牛撲殺

相關新聞

90年歷史 台南後壁義昌碾米廠修復

台南市後壁區義昌碾米廠歷史建築，創建在日治時期，逾90年歷史，歷經4年整修終於完工，昨天歡喜「入厝」，2樓高的檜米碾米機...

北市「天下第一攤」評選 烤布蕾再抱2大獎

台北市市場處每年舉辦「天下第一攤」評選活動，今年分為生鮮雜貨、花卉百貨、在地小吃、世界美食大賞等四大類，各類取三名外加網...

新北、宜蘭漁港拚觀光 這類名字有優惠

新北市與宜蘭縣昨天聯合推廣漁港觀光與行銷黑鮪魚，新北市漁業管理處表示，新北推出青春山海線夜漁港三倍爽系列活動，宜蘭則推出...

文資建材銀行助碾米廠修復 舊物獲新生

台南市後壁區義昌碾米廠修復過程中，檜木碾米機因部分構件遺失，一度面臨無法運轉的窘境，所幸台南市文資建材銀行媒合麻豆合興碾...

塔山電廠彩繪煙囪 金門新地標

金門的塔山發電廠近期正在擴建新機組，原本的煙囪也由2座增為3座，其中畫著風獅爺的9、10號新機組煙囪近日已經完成，其他2...

愛玩橘／苗栗公館出磺坑歷史場景 走訪時代故事

苗栗縣公館鄉出磺坑礦場早於1861年開採石油，1877年開鑿亞洲第1口油井，曾繁華一時，縣府文化觀光局與中油公司合作再造...

搭台灣觀巴出遊 參山處加碼送好康

交通部觀光局參山國家風景區管理處為吸引遊客選擇台灣觀巴出遊，只要報名參山處轄內5條台灣觀光路線，加碼贈送限量台灣觀巴茄芷...

「食」在厲害 台東食育提案所報你知

台灣22縣市不時會因美食口味戰南北，或在網上華山論劍爭鋒頭；但您知道遠在南方以南的台東，「食力」大大被小覷了嗎？

漫步於山與水之間 知高圳步道的小旅行

在臺中高鐵站附近，有一條行走於山腹、漫步水邊的步道，從成功嶺的大門前的小徑迆邐而行，沿途經過旭光國小舊址與善光寺，走到可以俯視國道1號中山高速公路的地點。

夏日聖品 消暑的臺中好滋味

炎炎夏日，室外36度的高溫，酷熱難耐，鹹鹹的汗水沿著鬢角滑落，此時此刻最好的選擇，便是挑選一家店，找個距離電風扇最近的位子坐下來，點上一道最消暑的夏日聖品，讓心平靜，感受城市午後的片刻安寧。

台東10大部落美食票選結果出爐 縣府歡迎大家來品嘗

台東縣政府「台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處」臉書粉絲專頁舉辦的「部落美食」人氣10大票選活動結...

周末逍遙遊／竹子湖繡球花開 步道好賞花

6月中旬至7月初是陽明山竹子湖繡球花盛開期，北市大地處推薦竹子湖頂湖環狀步道。這是市府首創山坡地友善步道，加強步道透水性...

熱門新聞

壯年猝逝！台南楠西區照興里長徐孟裕突昏迷搶救無效

超狂！載畢業兒騎車環島巧遇白沙屯媽 告訴他最美是人

獨／被影射桃色糾紛 台中市政府副秘書長朱康震請辭獲准

白沙屯媽祖過境彰化 女童祈福獲應允感動網友

感謝白沙屯媽庇佑與各界加油 羅小妹第四次手術順利

獨／罕見！白沙屯媽今年起駕回鑾都走台1線引熱議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。