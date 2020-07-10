塔山電廠彩繪煙囪 金門新地標

金門的塔山發電廠近期正在擴建新機組，原本的煙囪也由2座增為3座，其中畫著風獅爺的9、10號新機組煙囪近日已經完成，其他2座煙囪，未來會分別畫上水獺和鱟、戴勝和冬季候鳥鸕鶿，3座煙囪預計11月完成彩繪，未來可望成為金門的新地標。

台電金門塔山發電廠位在水頭碼頭附近，原本只有紅白相間的2座煙囪，稍嫌單調；如今設置第3座煙囪，塔山電廠去年辦煙囪彩繪設計競圖，最終票選出3張作品，由金門吉祥物風獅爺、水獺、縣鳥「戴勝」的圖案勝出。

塔山電廠工務所機電經理李正俊表示，這是金門首次為煙囪彩繪，特地邀請了知名的畫師張峰瑞等人協助，從4月6日開始進行，預計11月初完工，工期大約210天，總工程款1500萬。

土木工程師許達偉透露，煙囪高達62公尺，高空彩繪最怕遇上風力強勁，這次不用傳統鷹架與洗窗的垂吊平台，改從加拿大引進高架工作平台，使用螺旋齒輪升降，類似像遊樂場的「大怒神」設施，比較穩定安全，不會隨風搖晃，適用於高樓層作業。

彩繪團隊有6人同時作業，先上底漆，最後是上面漆，採用最好的樹脂油漆，最少能撐10年。畫師張峰瑞說，將圖等比例放樣到煙囪上最困難，初期彩繪放樣要從各角度不斷調整，才能將煙囪彩繪做到完美。他騎著機車到處遠眺煙囪，最後才畫好底圖。

本來是畫電影看板，後來才改行畫煙囪的張峰瑞說，電影看板是平面，畫起來很簡單；煙囪圓形有弧度，難度增加不少。他曾畫過高250公尺的煙囪，金門這3座煙囪只有62公尺，還算容易。