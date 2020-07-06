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桃園觀音蓮花季 72斤西瓜王暖場吸客
2020桃園蓮花季「花遊世界‧國際蓮花園」昨天開幕，首日推出西瓜王爭霸戰暖身，102組參賽，瓜農歐道協種出的72台斤大西瓜摘冠，今年蓮花季到8月30日，長達近2個月，周周有活動，歡迎親子共遊、品嘗蓮花餐和美食。
今年桃園蓮花季規畫6處農場營造國際蓮花園主題，包括青林農場印尼峇里島風、荷竹農場泰國紅蓮花海美景、法式風情花園、日式風格鳥居參道、巴西亞馬遜雨林大王蓮田、越南河內西湖蓮花池與神似澳洲墨爾本莫內湖等景觀。
桃園蓮花季開幕，觀音區金華、新華路口蓮花季主場的蓮田，蓮花盛開，吸引許多遊客賞花，來自台北的陳小姐帶著女兒看蓮花，覺得大片蓮園和紅、白色蓮花盛開很美。讀國小的女兒想吃蓮餐和蓮花冰。
西瓜王爭霸戰為今年蓮花季暖身，來自大園、觀音、新屋、楊梅各區102組瓜農參賽，最後由瓜農歐道協以72台斤勇奪超級西瓜王。歐道協表示，他與梁朝詠合夥栽種西瓜2甲地，其中栽種5株超級西瓜，按時施以化學肥料和雞糞、翻土、淹水，超級西瓜每株疏果只留1顆西瓜，花了3個多月照顧，第一次參賽就拿下超級西瓜王很高興。
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