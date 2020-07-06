寺廟巡禮／台南新營通濟宮新舊廟並存 見證昔日繁華

台南新營區鐵線橋通濟宮位於五興里（原鐵線里），相傳建於清康熙年間，是急水溪河港及交通要衝，繁華一時，如今鐵線里因里鄰整併消失，更顯荒涼，不過通濟宮仍新舊廟並存，見證地方多年來的發展起落。

通濟宮主祀媽祖，相傳是先民從大陸福建省湄洲祖廟恭迎而來，來台後立廟供奉，通稱「橋頭媽」，因鄰急水溪有舟楫之利，船舶可直達位於鐵線橋的廟前。

鐵線橋位居諸羅（嘉義）往府城要道，商貿遍及今嘉南平原，聚落達千餘戶，盛極一時，但隨著近代鐵公路興起，鐵線橋沒落，民國107年南市整併村里，鐵線里併入鄰近五興里，僅存鐵線橋名稱。

通濟宮奉祀大媽、二媽、三媽、東媽和西媽等5尊媽祖神像，1939年日據時期，日方以「妨礙交通」名義拆廟，將神像帶到新營郡役所火化，傳說準備火化時，因東、西媽臉上流汗珠嚇壞日人，令居民迎回逃過一劫。

戰後居民重新發起建廟，聘請府城匠師葉鬃擔綱重建，民國39年落成，廟宇格局為二進三開間式建築，分為三川殿、天井與正殿，廟宇規模小巧精緻，建築裝飾具有樸實感。

民國82年，因舊廟頹傾，廟方在約200公尺外另蓋新廟，舊廟仍留祀兩尊媽祖並在民國86年列入3級古蹟，迄今保留清乾隆31年的「再重脩鐵線橋碑記」與嘉慶14年的「置租立業碑記」，有重要歷史價值。