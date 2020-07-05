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他拍到「龜山島戴殼」 網友驚：要噴大雨了！

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友昨天拍到龜山島的背部壟罩了一團烏雲，鄉民們看到直呼要下雨了。 圖／翻攝自「爆廢公社」
有網友昨天拍到龜山島的背部壟罩了一團烏雲，鄉民們看到直呼要下雨了。 圖／翻攝自「爆廢公社」

一想到宜蘭景點，許多人都會提到龜山島，搭船出海繞島、賞鯨也成為超人氣的行程，而龜山島也能當作氣象預報，老一輩宜蘭人只要看到「龜山戴帽」就能判斷天氣的變化，就有網友在臉書PO出一張照片，他拍到龜山島的背部上方壟罩了一團雲，照片一出讓許多網友看了相當驚奇，直說「要下雨了」。

原PO昨（4）日在臉書「爆廢公社」貼出一張龜山島的照片，從遠方拍到島的背部上方壟罩著一團烏雲，上方的天空也較為陰暗，原PO打趣的寫道「今天烏龜終於有殼了」，而照片也吸引了逾2萬人按讚觀看，許多第一次看到的網友都直呼「超酷的」、「好美」。

網友們也留言讚嘆說「今天回家路過也有看到」、「今天開車也有看到，來不及拍」、「好可愛」、「龜山島真的很美」、「蓋被睡覺了」、「這種雲，稱為『笠雲』」、「超神奇的」、「應該是太熱，拿把傘遮遮」；更有人一看到照片立刻表示可能會下雨，「通常有殼都會下雨」、「烏龜蓋帽，宜蘭會下雨」、「要準備噴大雨了」、「龜山戴帽，大水浩浩」、「聽說龜山島要是戴帽或戴殼，通常宜蘭大多都會下雨」。

「龜山戴帽」一說主要是因為地面水氣蒸發到空中後，聚集的雲氣會由海上慢慢往蘭陽平原飄過去，但因為會先碰到龜山島，雲氣便先聚集在島頂，等飄到蘭陽平原時，因為蘭陽平原三面環山，再加上雲氣濕度太重，無法越過山脈，於是便在蘭陽平原降下雨來，也因此才會有「龜山戴帽，大雨浩浩」的諺語說法。

爆廢公社 龜山島

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