水舞、燈光、魔鏡秀 故宮南院就要你「好看！」

疫情解封，嘉義縣故宮南院配合安心旅遊啟動，振興觀光，暑假旺季再度推出受歡迎的動感水舞秀、3D水幕魔鏡秀，加碼上演無人機群燈光秀，就是要你「好看！」昨晚登場，搭配音樂，水舞、無人機群、魔鏡秀啟動，絢麗五彩燈光亮點夜空，映照湖面，吸引大批遊客觀賞，驚艷直呼「超美！超震撼！」。

嘉義縣故宮南院動感水舞秀（圖）空拍絢麗壯觀情景。圖／故宮南院提供

故宮南院去年暑假推出水舞3D水幕魔鏡秀受歡迎，今年加碼推出無人機群燈光秀，動感水舞秀從白天到黑夜，日間動感水舞秀表演，昨天起到8月30日，周一不休園照常演出，每天上午10點50分到傍晚6點半（每場5分鐘，每20分鐘一場），地點至善湖。

嘉義縣故宮南院3D水幕魔鏡秀。圖／故宮南院提供

夜間3D水幕魔鏡秀也從昨晚到8月30日上演，每天傍晚6點50分到9點半（每場12分鐘，每20分鐘1場），地點至善湖，以水幕投影、水舞律動，搭配燈光特效及新編配樂，以多層次絢麗聲光呈現故宮守護神「哈奴曼」的故事。

嘉義縣故宮南院無人機群燈光秀絢麗登場。圖／故宮南院提供

無人機群飛燈光秀昨晚首演，11日還有一場，另，8月15日、8月22日晚間7點40分到7點50分，8月9日晚間8點至8點10分，還有4場次表演，地點至善湖，200架無人機群飛表演，透過無人機飛行及絢麗燈光，在夜空中展現故宮文物、南院建築及在地特色等精彩畫面。