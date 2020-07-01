5縣市20條步道 漫步參山玩抓寶

聯合報 / 記者余采瀅范榮達／連線報導
交通部觀光局參山國家風景區為行銷獅頭山、梨山及八卦山風景區豐富自然生態特色，即日起至11月30日舉辦「跟著寶寶漫步參山」活動。圖／參山處提供
交通部觀光局參山國家風景區為行銷獅頭山、梨山及八卦山風景區豐富自然生態特色，即日起至11月30日舉辦「跟著寶寶漫步參山」活動。圖／參山處提供

交通部觀光局參山國家風景區配合2020脊梁山脈旅遊年，行銷獅頭山、梨山及八卦山風景區自然生態特色，即日起至11月30日推出「跟著寶寶漫步參山」活動，藉由線上App集章抓寶任務，推廣中部5縣市、20條步道，吸引遊客旅遊健行，歡迎全家人走到戶外，欣賞參山之美。

參山國家風景區與健行筆記合作，將轄內20條步道結合好玩又實用的App任務，遊客只要以手機下載「健行筆記」App，開啟「跟著寶寶漫步參山」任務，即可查詢步道路線圖、基本資料及「參山寶寶」的位置。遊客依步道路線圖漫步、呼吸芬多精之際，手機自動輕鬆抓寶，完成指定任務後還能兌換獎品，並參加總價值20萬元的好禮抽獎。

參山處處長柯建興表示，20條步道分布在新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣及南投縣，分別是六寮古道、藤坪步道、獅山古道、水濂洞步道、水濂橋步道、十二寮步道、峨眉湖環湖步道、小東河步道、捎來步道、梨山賓館生態環保步道、希利克步道、德芙蘭生態步道、德芙蘭步道、隴頂古道、田中森林步道、清水岩步道群-中央嶺、清水岩步道群-十八彎、挑水古道、登廟步道、茶香步道等。

參山處也準備超值大禮送給參加活動的遊客，包括參山寶寶公仔造型餐具、梨山二日遊程、iPhone SE、BAW高級氣墊登山鞋等多項獎品。活動詳情請上「跟著寶寶漫步參山」活動網頁查詢。

國家風景區 新竹

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