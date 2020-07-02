周末逍遙遊／萬里私房景點 鏡湖幽靜好散心

新北市萬里區雙興里太合路旁有一處綠意盎然的「鏡湖」，周圍綠樹圍繞，水面如鏡，倒映著周遭的房子、綠樹，環湖步道有蟲鳴鳥叫和水流聲，顯得格外幽靜，是難得的一處私房祕境。

這處湖泊當地人稱為鏡湖，離市區不遠，在山區一處林子內，外地遊客比較少知道，但看到的人都很驚訝，因為湖面非常幽靜，是遠離都市塵囂的好去處，為開放性空間，適合親子散步、休閒。

附近居民說，湖泊是鄧家私人的土地，以前叫「粗坑 」，附近有礦坑，後來沒落了只剩下湖，因為水面清澈如鏡，就叫鏡湖。

鏡湖周邊有環湖步道，搭配紅色涼亭、遠方一處拱形橋，讓鏡湖如詩如畫，最特別的是湖邊整排樹蔭密布、涼風徐徐，倒映在湖中很是美麗。

萬里區長粘雪琴指出，萬里區除了女王頭和萬里蟹，山區還隱藏了各種祕密景點，從萬里市區往山區走就到鏡湖，再往山區裡走的「古意窯」，更是偶像劇「愛上哥們」的拍攝地點。

前往鏡湖可從萬里區中華電信公司對面沿北28線道萬崁公路往山區開，在北28線道2.5公里處路口，右轉北28-1線道直行2.5公里，鏡湖就在路旁，入口處有「鏡湖」2個大字。