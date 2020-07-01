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影／男子竹山拍照當紀念 一腳踏出景點彩繪牆大洞落跑

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
端節連假期間，民眾在竹山海盜村拍照留念，竟助跑一腳跩破彩繪牆一個大洞，讓男遊客當場傻眼。圖／業者提供
端節連假期間，民眾在竹山海盜村拍照留念，竟助跑一腳跩破彩繪牆一個大洞，讓男遊客當場傻眼。圖／業者提供

彩繪牆太過逼真！端節連假期間民眾為了拍照留念，竟助跑一腳跩出一個大洞，讓男遊客當場傻眼，女遊客事後竟也笑著離開現場，竹山知名彩繪景點海盜村事後整理園區時才發現，經調閱錄影帶才發現這件糗事，業者洪福謙表示，不會追究遊客的責任，只希望大家到園區盡興拍照遊玩，除了注意安全，如發現任何損壞，立即告知業者進行修補。

端午連假四天，各風景區人潮滿滿，位在竹山的海盜村以彩繪牆吸引遊客前往打卡拍照，但業者卻在連假後整理園區時，造價百萬的4D彩繪牆竟然破了一個洞，面積大約有30乘40公分大小，經調閱監視器發現，有對男女遊客在拍照時，疑似一位男子拍照前還測量好距離，想以助跑的方式做出酷帥的動作。

可能是誤以為實心的牆，竟是水泥板做成，一腳踏破水泥做的彩繪牆後，當場傻在現場，檢視被踩破的彩繪牆板，而原本在一旁拍照女子不但轉頭狂笑，更想離開裝作不認識破牆的男子；業者表示，預估這塊破洞的牆版，要恢復原貌，至少要花將近5萬元修補，而業者表示，只要不是惡意毀損，不會向當事人索賠，但希望遊客未來要注意自己的安全。

端節連假期間，民眾在竹山海盜村拍照留念，竟助跑一腳跩破彩繪牆一個大洞，讓男遊客當場傻眼。記者黑中亮／翻攝
端節連假期間，民眾在竹山海盜村拍照留念，竟助跑一腳跩破彩繪牆一個大洞，讓男遊客當場傻眼。記者黑中亮／翻攝
端節連假期間，民眾在竹山海盜村拍照留念，竟助跑一腳跩破彩繪牆一個大洞，讓男遊客當場傻眼。圖／業者提供
端節連假期間，民眾在竹山海盜村拍照留念，竟助跑一腳跩破彩繪牆一個大洞，讓男遊客當場傻眼。圖／業者提供
端節連假期間，民眾在竹山海盜村拍照留念，竟助跑一腳跩破彩繪牆一個大洞，讓男遊客當場傻眼。圖／業者提供
端節連假期間，民眾在竹山海盜村拍照留念，竟助跑一腳跩破彩繪牆一個大洞，讓男遊客當場傻眼。圖／業者提供

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