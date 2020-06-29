建置愛心冰箱20台 彰化二林全台密度最高

台灣食物銀行聯合會與彰化縣樂林食（實）物銀行慈善會昨天在二林鎮中正國小舉辦樂林食物銀行社區冰箱聯合揭牌典禮，彰化縣長王惠美稱讚二林鎮長蔡詩傑，號召企業界和善心人士在二林設置20台食物冰箱照顧偏鄉弱勢朋友，打造全台食物冰箱據點密集度最高的溫暖小鎮，讓資源再利用，打造善的循環。

王惠美說，愈是偏遠的地方愈是資源不足，證嚴法師常說「惜福、惜福」，透過食物冰箱能讓資源循環再利用，把即期品透過轉介用在有需要的人身上，而食物銀行設置後，未來志工運作最重要，很感謝里長與志工的護持，讓需要幫助的人能得到及時雨。

蔡詩傑說，樂林食（實）物銀行是食物不浪費，分享愛的想法，要普及照顧弱勢族群，20台食物冰箱分布各里，讓二林成為全台食物冰箱最密集的地方，希望食物冰箱引爆一種善心，讓二林鎮成為全世界最有溫度的鄉鎮，也很感謝各里長的投入與支持。

台灣食物銀行聯合會秘書長陳玠甫說，二林鎮約5萬人口，卻建置了20台食物冰箱，平均2、3千人分享一台食物冰箱，並在一年時間由傑林獅子會募集了10台冰箱，所以二林鎮的食物冰箱密度是全台第一。

樂林食（實）物銀行每月固定分享物資給審核通過的弱勢家庭，食物冰箱每周一至周五上午8時30分至中午12時，分享即時食物給需要的家庭，也透過每月固定點數讓有需要的弱勢民眾可至實體店面挑選需要的物資，社工也透過幸福小鋪系統線上申請，將物資轉交到有需求的民眾。

愛心冰箱接受民間捐贈即期或民眾願意分享的生鮮、麵包、蔬果，透過樂林志工清洗、整理後放入20處社區冰箱，提供有需要的民眾酌量索取。