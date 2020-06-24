新化老街百年街屋重生 年輕藝術家展出「絞胎陶瓷」

台南市新化老街上的長泰西藥房，百年街屋重新整修後，台南藝術大學研究所畢業的年輕藝術家黃歆淳，正在辦「無所可用」絞胎陶藝展，絞胎的意思是「不同土的組合」，從唐代就有的藝術形式，以日本保留傳承居多，台灣很少見，黃歆淳致力絞胎藝術多年，作品充滿個人特色相當有童趣。

「這是新化護安宮的七爺」！青年陶藝家黃歆淳向遊客介紹著她的作品，盤子的主題是「63爺」，引人好奇，原來是有9個七爺，就變成 63爺了，從作品取材及命名，可看出黃歆淳創作非常有個人特色，作品天馬行空，來自當下的想像，她看到一種日本夀司「四海」就創作出同名作品，她說，不少作品靈感來自「夀司」，因為創作過程很類似。

黃歆淳說，所謂絞胎是白瓷土加色料的色土，玩的是配色跟拼花，創作過程要將各種不同顏色瓷土組合起來，她先揉好一盒各種色土後，再進行組合切花後再拼圖，內外都有圖樣，過程最難的是每個色土水份含量不一樣，若未掌握好，在燒製過程就可能會裂開失敗；因此帶教作課程上，年齡沒有上限但有下限，太小的朋友不適合。

另外展出的是糕餅模，黃歆淳用多種陶土展現糕餅印模，除了讓每種陶土可以表現出各自的色澤跟質感，也展現民間用糕餅送禮和拜拜，透過對動植物的觀察代表的意義，像諧音如柿柿如意，蝴蝶是富氣，糕是步步高昇，壽桃徎壽龜殼代表延年益夀等，用簡單的木刻線條表達。

黃歆淳是台東人，大學和研究所就讀台南藝術大學，畢業後選擇在新化老街附近成立湛露工作室，從事手捏陶藝創作與教學，這次是成立工作室第一次創作個展，展出主題「無所可用」，要表達當萬事萬物，不再僅僅依由「可用」所斷，能依憑自己的眼光及心神、其他種價值判斷，觀看每個生命、每個事物，發現他們的良善，欣賞他們的好。