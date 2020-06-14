顛覆人孔蓋印象 北市府展出8款彩繪特色人孔蓋

台北市水利處6月15日將於北市府一樓中庭，首次舉辦「臺北蓋水」彩繪特色人孔設計成果展。除讓民眾搶先一睹台北市8款兼具美感及地方特色人孔蓋實體外，也會在成果展中，說明這8款人孔蓋的設計理念、工作紀實、人孔蓋建設發展歷史及科普小知識等。

台北市水利工程處表示，「臺北蓋水」是利用台語「很美」的諧音，同時利用人孔「蓋」與北雨「水」兩字帶出計畫的主角與目標；希望藉由人孔外觀大改造，翻轉民眾對於人孔蓋總是髒髒黑黑，甚至是都市地雷的負面印象。

這次展出的特色彩繪人孔蓋，例如萬華區人孔蓋，是以畫面切半手法展現日巡、夜巡，結合燈籠、鞭炮、燈火、旗幟、陣頭、舞龍舞獅、廟宇等，呈現萬華豐富廟會文化；中正區則以自由之風主題，以象徵民主的自由廣場，代表人文、知識、民主、及古蹟。

另外，東區門戶計畫特色人孔蓋，則以人文與城市共創共生，透過仰視角構圖呈現工廠、辦公大樓等，象徵地區發展的完善及全面。另一款則是以未來新都視角，即將開幕的北流、中研院、南港展覽館等，展現為來新時代。

至於西區門戶計畫特色人孔蓋，則是以大稻埕為代表建築，包括屈臣氏大藥局、霞海城隍廟為主體，融入煙火、布、香火、與中藥等傳統元素，畫面豐富，又不失細膩協調。

水利處表示，台北市「臺北蓋水」計畫初期先設定以中正區、萬華區、東區門戶及西區門戶等，共4項創作主題為試辦，希望發掘富有地方特色之孔蓋圖案來引起在地共鳴及吸引旅客駐足；經專業設計團隊參與工作及系列線上行銷，初步設計成果已在網路引起討論及回響，後續「臺北蓋水」計畫將持續延伸至其他行政區，或跳脫地域思維，構想其他有趣且能提升城市美學之孔蓋主題設計活動。