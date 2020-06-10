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馬祖西莒 可看到絕美「格子藍」

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北報導
馬祖西莒島坤坵海灘的絕美「格子藍」，為季節限定絕美景色。圖／西莒友誼山莊提供
馬祖西莒島坤坵海灘的絕美「格子藍」，為季節限定絕美景色。圖／西莒友誼山莊提供

近年各地的「藍眼淚」成為觀光熱點，不過馬祖西莒的「方塊海」，不僅黃昏可欣賞到海面橘紅色的「金色大道」，夜間更會出現全世界僅馬祖及法國可見的「格子藍」，連江縣交旅局指出，格子藍需搭配潮汐，6月看到機率較大。

西莒坤坵沙灘位於西莒西側，沙灘前方的一串小島為蛇島，退潮時可步行前往，因地形與海流緣故，海浪從不同方向前來交會時，形成一格格方塊海景，當地藍眼淚也會成為方塊狀，相當特殊。

交旅局長林長青表示，此處除了可看世界奇景方塊海外，搭配潮汐及夕陽黃昏時刻，可欣賞到海面橘紅色的「金色大道」，若搭配夜間藍眼淚，則能看到令人讚嘆的絕美「格子藍」。

馬祖西莒島坤坵因海流及潮汐關係，擁有奇特「方塊海」景色。圖／連江縣政府提供
馬祖西莒島坤坵因海流及潮汐關係，擁有奇特「方塊海」景色。圖／連江縣政府提供

想捕捉方塊海景色的民眾，除前往坤坵沙灘外，也可至附近較高坡道拍攝，看得更清楚，想要前往西莒坤坵沙灘的民眾，需先至南竿搭乘當地接駁船前往西莒，西莒島上可租賃機車或搭乘計程車前往坤坵沙灘。

交旅局提醒，前往西莒航班分為單雙月，單月航班先到西莒再到東莒，雙月則反之，一天只有三個航班且班次會視海象做變動，因此，民眾前往前須先預訂船票並隨時掌握船班資訊。

林長青提醒，馬祖現為旅遊旺季，端午連假期間除了立榮航空有加開飛機班次外，6月24日、6月28日兩日都有加開海上交通台馬輪，最高可達1080人運能，訂不到機票的旅客，可利用從基隆出航的2班台馬輪前往馬祖。

沙灘 藍眼淚 馬祖

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